СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофееву

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Следственный комитет РФ смягчил обвинение в адрес бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) министерства обороны полковника Ильи Тимофеева. Уголовное дело вернулось в военный следственный орган на доследование.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, из обвинения офицера следователи исключили злоупотребление должностными полномочиями, предоставив полковнику в этой части право на реабилитацию. По этой статье уголовное преследование в отношении Тимофеева прекращено.
В последней редакции в обвинении полковника Тимофеева фигурирует часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Сам Тимофеев свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признал и настаивает на своей полной невиновности.
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Александр Бойцов