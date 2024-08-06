Арестованному полковнику Тимофееву отказали в просьбе отправить его на СВО

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Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев получил отказ на просьбу отправить его в зону СВО. Об этом он сообщил ТАСС. По словам полковника, такое решение нарушает его права.
«Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — заявил Тимофеев.Бывший начальник добавил, что адвокат уже направил обжалование на отказ следствия в Главную военную прокуратуру. Он также уточнил, что в ГАБТУ для него должности не оказалось, но ее нашли в войсковой части.
Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.
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