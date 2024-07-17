В Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки

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По данным Mash, 48-летний Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 миллионов рублей.Взятка была получена от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск», — сообщает telegram-канал.
По мнению оперативников, Мурзаев за определённое «денежное вознаграждение» не обращал внимания на постоянные перегруз судов в течение последних двух лет. В будущем также возможно введение уголовной ответственности за употребление наркотиков на рабочем месте.
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