СК возбудил дело после смертей младенцев в Череповецком роддоме

17 июля 2025, 14:44

Фото: iStock/Guillem de Balanzo

СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью после коллективного заявления рожениц, чьи дети умерли сразу после родов в Череповецком городском родильном доме. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, в центральный аппарат СК и Генпрокуратуру обратились четыре женщины, которые рожали в этом роддоме в 2023–2024 годах. По их словам, врачи применили запрещенный в России с 1992 года прием Кристеллера, при котором роженице надавливают на живот, чтобы ускорить процесс родов.





«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в статье.