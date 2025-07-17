СК возбудил дело после смертей младенцев в Череповецком роддоме
СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью после коллективного заявления рожениц, чьи дети умерли сразу после родов в Череповецком городском родильном доме. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, в центральный аппарат СК и Генпрокуратуру обратились четыре женщины, которые рожали в этом роддоме в 2023–2024 годах. По их словам, врачи применили запрещенный в России с 1992 года прием Кристеллера, при котором роженице надавливают на живот, чтобы ускорить процесс родов.
«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в статье.
Отмечается, что одна девушка поступила в роддом с показаниями к операции кесарева сечения, однако врачи приняли решение, что рожать она будет естественным путем. После использования приема Кристеллера плод перевернулся, роженице сделали операцию, однако ребенок умер. Через 10 дней скончался еще один новорожденный.
Ранее Череповецкий городской родильный дом уже попадал в центр внимания общественности после отказа сделать аборт 38-летней женщине. Тогда суд встал на сторону потерпевшей.