Выплаты на новорождённых в Подмосковье с начала года составили 600 млн рублей
Почти 600 миллионов рублей выплатили семьям Московской области на рождение ребёнка с начала текущего года. Выплаты получили родители, которые предпочли деньги подарочному набору «Я родился в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Выплату в размере 20 тысяч рублей в этом году получили уже почти 30 тысяч семей. Родители по-прежнему чаще делают выбор в пользу денежных средств, предпочитая самостоятельно купить вещи для малыша», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что подать заявление на выплату можно прямо в роддоме — при оформлении документов на ребёнка. Кроме того, заявление на выплату можно подать через областной портал госуслуг. Сделать это нужно не позднее 30 дней с даты выдачи сиятельства о рождении ребёнка.