Выплаты на новорождённых в Подмосковье с начала года составили 600 млн рублей

17 июля 2025, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 600 миллионов рублей выплатили семьям Московской области на рождение ребёнка с начала текущего года. Выплаты получили родители, которые предпочли деньги подарочному набору «Я родился в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.







«Выплату в размере 20 тысяч рублей в этом году получили уже почти 30 тысяч семей. Родители по-прежнему чаще делают выбор в пользу денежных средств, предпочитая самостоятельно купить вещи для малыша», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.