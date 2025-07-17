Новорожденная малышка погибла в роддоме из-за неосторожной игры 6-летнего мальчика
В больнице французского города Лилль шестилетний мальчик уронил новорожденную девочку на пол. Трагедия закончилась смертью младенца. Информация об этом поступила от пресс-службы больницы Жанны де Фландр и была распространена телеканалом BFM TV.
Погибшая девочка, которой было всего пять дней, появилась на свет недоношенной. На момент происшествия 6 июля она находилась в палате интенсивной терапии отделения неонатологии, в то время как ее мать оставалась в родильном отделении. Планировалась их совместная выписка 11 июля.
Во время встречи матери с врачом для оформления документов заведующий отделением срочно вызвал ее, сообщив о падении младенца. Выяснилось, что шестилетний ребенок, чья мать также находилась в отделении, играл с новорожденной малышкой и случайно уронил ее.
Девочку обнаружили без сознания после удара головой о пол. Специалисты предприняли действия по спасению ребенка, однако через четыре дня (15 июля) она скончалась.
Прокуратура Лилля инициировала расследование по факту случившегося. Администрация больницы выразила глубокое потрясение персонала трагедией. Родителям обоих детей, их родственникам и медицинскому персоналу оказывается необходимая психологическая поддержка.