Новорожденная малышка погибла в роддоме из-за неосторожной игры 6-летнего мальчика

17 июля 2025, 03:50

BFM TV: В роддоме Франции малышка погибла во время игры с 6-летним мальчиком

Фото: iStock/Jacek_Sopotnicki

В больнице французского города Лилль шестилетний мальчик уронил новорожденную девочку на пол. Трагедия закончилась смертью младенца. Информация об этом поступила от пресс-службы больницы Жанны де Фландр и была распространена телеканалом BFM TV.





Погибшая девочка, которой было всего пять дней, появилась на свет недоношенной. На момент происшествия 6 июля она находилась в палате интенсивной терапии отделения неонатологии, в то время как ее мать оставалась в родильном отделении. Планировалась их совместная выписка 11 июля.



Во время встречи матери с врачом для оформления документов заведующий отделением срочно вызвал ее, сообщив о падении младенца. Выяснилось, что шестилетний ребенок, чья мать также находилась в отделении, играл с новорожденной малышкой и случайно уронил ее.



