Подмосковные врачи помогли пациентке сохранить матку и родить малыша
Врачи роддома Московского областного центра охраны материнства и детства помогли пациентке сохранить матку и родить здорового ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В роддом поступила беременная с миомой матки, достигавшей размеров 15 на 10 см. Новообразование представляло угрозу как для нормального течения беременности, так и для жизни матери.
«Миоматозный узел располагался по передней стенке матки, что создавало дополнительные трудности. Было решено провести кесарево сечение, а затем удалить миому», – рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности МОЦОМД Оксана Болотова.Операция была выполнена посредством донокорпорального разреза. Это более сложная хирургическуая манипуляция, чем стандартный нижний сегментарный разрез матки. На свет появился здоровый малыш.
После этого бригада хирургов приступила к удалению миомы. Операция прошла успешно, и матка была сохранена. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе команды профессионалов и применению передовых хирургических техник.