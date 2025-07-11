Подмосковные врачи помогли пациентке сохранить матку и родить малыша

11 июля 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи роддома Московского областного центра охраны материнства и детства помогли пациентке сохранить матку и родить здорового ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В роддом поступила беременная с миомой матки, достигавшей размеров 15 на 10 см. Новообразование представляло угрозу как для нормального течения беременности, так и для жизни матери.

«Миоматозный узел располагался по передней стенке матки, что создавало дополнительные трудности. Было решено провести кесарево сечение, а затем удалить миому», – рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности МОЦОМД Оксана Болотова.