СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.
«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
Так он ответил на просьбу одного из пользователей соцсети провести проверку и привлечь участников «голой вечеринки-2» к ответственности.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в Международный день защиты детей и сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.
Читайте также:
Детектор лжи раскрыл, как давно у Бузовой не было секса
Мать Бузовой пожаловалась на доходы дочери
На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро из-за вина Buzwine
Элина Позднякова