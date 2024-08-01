СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Уголовное дело возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Взрыв в пятиэтажке прогремел утром в четверг, 1 августа. Количество пострадавших увеличилось до семи. Из шести подъездов эвакуировали 24 человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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«Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — отмечается в сообщении.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Дарья Осипова