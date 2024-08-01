Люди слышат крики: Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок

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Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ. В больницу увезли шесть человек, которых уже спасли. Сейчас под завалами остаются девять человек. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.
Сообщается, что взрыв случился в квартире, которая прилегает к стене 1 и 2 подъезда. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что взрыв случился в квартире, которая прилегает к стене 1 и 2 подъезда. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова