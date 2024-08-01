Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле — видео

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Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ, пять человек пострадали. Обрушился подъезд с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться люди. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ. На видео видно обрушенный подъезд и двор из соседней квартиры.
В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ. На видео видно обрушенный подъезд и двор из соседней квартиры.
В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова