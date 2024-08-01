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Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Взрыв в пятиэтажке прогремел утром в четверг, 1 августа. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня. Количество пострадавших увеличилось до семи. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.
Ранее сообщалось, что двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Ранее сообщалось, что двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Дарья Осипова