Скабеева о смерти Кеосаяна: «До конца оставалась надежда на чудо»
Ольга Скабеева заявила, что ей будет не хватать Тиграна Кеосаяна
Телеведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна, назвав его уход тяжелой утратой.
Скабеева в личном блоге сделала репост публикации Симоньян, в котором та сообщает о произошедшей в семье трагедии, а затем написала свой пост с соболезнованиями.
«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите – держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — написала Скабеева.О смерти Кеосаяна Симоньян сообщила в пятницу, 26 сентября. В своей публикации она поблагодарила всех, кто молился за здоровье её мужа, и попросила уважать личное пространство семьи, воздержавшись от звонков.