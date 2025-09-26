Скабеева о смерти Кеосаяна: «До конца оставалась надежда на чудо»

26 сентября 2025, 16:22

Ольга Скабеева заявила, что ей будет не хватать Тиграна Кеосаяна

Ольга Скабеева (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Телеведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна, назвав его уход тяжелой утратой.





Скабеева в личном блоге сделала репост публикации Симоньян, в котором та сообщает о произошедшей в семье трагедии, а затем написала свой пост с соболезнованиями.





«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите – держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — написала Скабеева.