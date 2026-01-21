Достижения.рф

Российские альпинисты оказались в ловушке в Антарктиде из-за снежного шторма

Фото: iStock/Rawpixel

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. Сильнейшая вьюга не дает людям двинуться с места. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Группа из 12 российских альпинистов, сопровождаемая гидами Артёмом Ростовцевым и Александром Дорожуковым, направилась в одно из самых экстремальных мест на Земле — на гору Сидли. Это потухший вулкан в Антарктиде, возвышающийся на 4285 метров.

Россияне смогли достичь лишь высоты 1500 метров, где их застала экстремальная погода, которая не позволяет им двигаться уже шесть дней. Ночами температура там опускается до −42 °C.

Екатерина Коршунова

