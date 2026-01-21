Российские альпинисты оказались в ловушке в Антарктиде из-за снежного шторма
Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. Сильнейшая вьюга не дает людям двинуться с места. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Группа из 12 российских альпинистов, сопровождаемая гидами Артёмом Ростовцевым и Александром Дорожуковым, направилась в одно из самых экстремальных мест на Земле — на гору Сидли. Это потухший вулкан в Антарктиде, возвышающийся на 4285 метров.
Россияне смогли достичь лишь высоты 1500 метров, где их застала экстремальная погода, которая не позволяет им двигаться уже шесть дней. Ночами температура там опускается до −42 °C.
