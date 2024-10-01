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Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время

Frank Auto: первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой
01 октября 2024, 06:10
Фото: istock/Fahroni

Фото: istock/Fahroni

В ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора, сообщили эксперты.
Подорожание коснется прежде всего моделей массового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой.

«Машины подорожают примерно на 8-10%, что особенно затронет популярные модели. Также можно ожидать роста цен на подержанные автомобили», — отметила она в интервью «Известиям».


Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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#автомобили
#компании
#интервью
#машины
Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли
30 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/ultramansk

Московские производители продукции химической отрасли наращивают объёмы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Город оказывает активную поддержку таким предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящее время в столице действует порядка 260 предприятий химической промышленности, на которых работают более 25 тысяч сотрудников. Они производят продукцию, которая затем используется в различных сферах – от производства упаковки до автомобильной промышленности.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.

Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.

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#развитие
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Силуанов рассказал, в каком случае с 2025 года будут использоваться средства ФНБ
Силуанов: Средства ФНБ будут использоваться в случае падения цен на нефть
30 сентября 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

В России будут пересмотрена роль Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 2025 года его средства будут использоваться в качестве страховки на случай снижения цен на нефть.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, часть резерва ФНБ может быть использована для финансирования инфраструктурных проектов, добавил он. В качестве средства балансировки федерального бюджета ФНБ больше использоваться не будет.

Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ «непростым». Тем не менее, по его мнению, ключевые задачи технологического инфраструктурного развития получат финансирование в полном объёме.

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#рф
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В Госдуме предложили создать внутреннюю биржу в рамках БРИКС
30 сентября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/chrisman

В Государственной думе предложили создать единую биржу БРИКС. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Бабаков.
В разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что создание такой биржи для торговли товарами и сырьём внутри блока с использованием национальных валют будет способствовать укреплению экономического суверенитета и независимости стран. Также парламентарий считает такой шаг важной вехой на пути укрепления многополярного мирового порядка.

Бабаков уверен, что создание биржи БРИКС заметно упростит и оптимизирует торговое сотрудничество между странами. Ведь в настоящее время торговля сырьём и товарами часто происходит через третьи государства, что приводит к существенному увеличению транзакционных издержек.

Кроме того, по мнению депутата, создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС, обладающих огромным потенциалом развития.

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#торговля
#сотрудничество
#мнение
#новости
#брикс
#экономика
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Страховые пенсии могут проиндексировать в 2025 году
В 2025 году могут проиндексировать на 7,3% страховые пенсии
30 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году страховые пенсии могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Об этом сообщается в документах Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановые период 2026 и 2027 годов.
Отмечается, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России. Для решения этих вопросов будут направлены все инструменты фискальной политики, в том числе выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, соцконтракты, повышение уровня пенсионного обеспечения с учётом фактически складывающейся инфляции и возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года.

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#пенсии
#выплаты
#минфин
#минэкономразвития
#инфляция
#россия
#экономика
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Подмосковных производителей пригласили на экспортный форум «Сделано в России»
30 сентября 2024, 17:57

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В Москве 14 октября состоится Международный экспортный форум «Сделано в России». Участие в нём примут отечественные предприниматели и эксперты сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На форум приглашаются региональные производители и предприниматели. Участникам во время бизнес-лекций расскажут, как выйти на международные рынки, увеличить экспорт товаров и масштабировать бизнес в меняющихся условиях.
«Деловая программа предусматривает сессии от экспертов-практиков, круглые столы, общение с иностранными партнёрами, бизнес-игру, а также ярмарку продуктов, товаров народного потребления и продукции художественных промыслов», – поделились в министерстве.
Онлайн-регистрация участников доступна до 5 октября. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.

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На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки сериала «Наверх в Будущее»

В Подмосковье стартовал новый отбор заявок на гранты для семейных ферм

В Подмосковье открыли торгово-выставочный комплекс автомобилей бизнес-парка «Гринвуд»
#экспорт
#форум
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки сериала «Наверх в Будущее»
На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки фильма «Наверх в Будущее»
30 сентября 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московский области.
Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.
«Создатели проекта стремятся сформировать у подростков представления о профессиях, связанных со строительством, ЖКХ и с лифтовой индустрией. Главная цель – восстановить престиж рабочих профессий. Сейчас эта проблема стала одной из основных причин колоссального дефицита «синих воротничков» в реальной экономике», – отметили в ведомстве.
В массовых сценах снялись сотрудники СЛЗ – рабочие, инженеры и конструкторы. Они рассказывали героям о своих профессиях и создании современных лифтовых систем, в том числе интерактивных подъёмных механизмов будущего.

Каждый из членов команды сериала ранее участвовал в топовых кинопроектах. Смехов – российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, писатель, один из главных артистов легендарной «Таганки», где сыграл свыше 30 ролей.

Режиссёр и продюсер сериала Анна Гороян известна по мистическому триллеру «Тибра». Наталья Кривенко ранее создала сценарии к таким фильмам, как «Как я стал русским», «Гости из прошлого». А Александр Кузнецов – оператор таких картин, как «Угрюм-река» и «Анна Каренина». Роль мальчика – дебют московского школьника Александра.

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#мининвест мо
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#искусство
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#завод
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#съёмки
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартовал новый отбор заявок на гранты для семейных ферм
30 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новая волна отбора заявок на гранты для развития семейных ферм стартовала в Московской области в понедельник, 30 сентября, она продлится до 30 октября, на эти гранты будет выделено в общей сложности 123 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Для участия в отборе на грант фермерское хозяйство должно быть зарегистрировано в Московской области в течение не менее одного года. Кроме того, членами фермерского хозяйства должны быть не менее двух членов семьи главы хозяйства», — напомнили в министерстве.
Отмечается, что полученный грант фермеры смогут потратить на покупку земли, а также строительство или модернизацию производственной инфраструктуры. При этом грант должен составлять не более 60% затрат.

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#минсельхозпрод мо
#гранты
#фермерские хозяйства
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье открыли торгово-выставочный комплекс автомобилей бизнес-парка «Гринвуд»
В Подмосковье открыли торгово-выставочный комплекс автомобилей «Гринвуда»
30 сентября 2024, 15:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске запустили основной этап II очереди бизнес-парка «Гринвуд» – торгово-выставочного комплекса автомобилей и техники.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и председатель совета директоров Chengtong International, президент бизнес-парка Сунь Бохуэй.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Гринвуд» был запущен в 2010 году, там работает большое количество компаний. Сегодня мы присутствуем на открытии II очереди - основного этапа. Это говорит о том, что есть перспективы, планы, реальные проекты, которые реализуются и на этой площадке, и на территории Подмосковья, и всей страны. Хочу поблагодарить наших лидеров, которые задают тон политическим и дружеским отношениям. Это партнёрство позволяет нашим странам развиваться и имеет прекрасные перспективы», – сказал Воробьёв.
Он поздравил китайских друзей с 75-летием со дня образования КНР, который будут отмечать 1 октября в КНР. Он пожелал им дальнейшего процветания и заверил, что все, кто работает в Подмосковье, могут всегда и во всём рассчитывать на власти региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв приглашал китайских партнеров на открытие торгово-выставочного комплекса во время своего делового визита в Пекин в октябре 2023 года. Он станет единой платформой для бизнеса.

В одном месте сосредоточено несколько направлений. Это выставка-продажа автомобилей и техники, продажа запчастей, сервисный и учебный центра, финансово-юридическая поддержка, сертификация и технические испытания, а также логистика.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе торжественной церемонии восемь компаний подписали соглашения о сотрудничестве. Новым резидентами торгово-выставочного комплекса стали четыре китайских предприятия: компания ФАСТ РАША, занимающаяся обслуживанием и продажей автокомпонентов; «Радуга Цинк Лист» – одно из крупнейших в России предприятий по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием; ЛОВТО – производитель резиновых ковриков для автомобилей, а также занимающаяся сервисным обслуживанием китайских автомобилей Xiaomi, Geely, Gac, LiXiang и Zeekr; дистрибьютор дизельных двигателей Dongfeng и Xi'an, запчастей для автобусов Yutong – КамМакс Дизельно-энергетическая компания.

Среди российских предприятий, ставших резидентами – официальный дилер по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Сатурн-Р-авто»; дилерская «Компания АВК», ГАЛОГЕНУ НЕТ, занимающаяся продажей автомобильной оптики, ремонтом светового оборудования, а также «Левел Авто».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«За 15 лет, прошедших с тех пор, как компания Chengtong International инвестировала в проект «Гринвуд», он реализовал себя как платформа для эффективного привлечения различных компаний и специалистов. Сейчас в бизнес-парке – более 400 резидентов. Россия стала крупнейшим направлением экспорта автомобилей из Китая. С января по август сюда было экспортировано более 700 тыс. машин», – сказал Чжан Ханьхуэй.
По его словам, открытие второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» позволит обогатить и улучшить его функции, предоставив китайским автомобильным компаниям современную и комплексную сервисную платформу. Это позволит им успешно выходить на российский рынок, укреплять свои позиции, а также придаст новый импульс китайско-российскому сотрудничеству в автомобильной и электромеханической промышленности.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо торгово-выставочного комплекса, II очередь бизнес-парка «Гринвуд», строительство которой началось в 2020 году, будет включать гостиницу, два апартаментных корпуса и офисы общей площадью 136 тыс. кв. м. На сегодня объём привлечённых инвестиций составил 50 млн долларов. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.
«Многие годы благодаря личной заботе посла Чжан Ханьхуэй и Андрея Юрьевича Воробьёва китайские компании достигли существенного развития на территории Московской области. От имени китайских компаний, работающих на земле Подмосковья, ещё раз выразить глубокую благодарность им, а также китайским и российским деловым кругам, предприятиям за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Сунь Бохуэй.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что вторая очередь бизнес-парка «Гринвуд» уже привлекла ряд известных российских и китайских брендов.

С 2000 года объём торговли между Россией и Китаем вырос в 30 раз – с 8 млрд долларов до 240 млрд долларов в 2023 году. Почти 8% товарооборота между двумя странами даёт Подмосковье. Это 18,5 млрд долларов за прошлый год.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
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#автомобили
#гринвуд
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Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы
30 сентября 2024, 13:03

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российское правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на предстоящие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
По данным «Газеты.Ru», проект бюджета создан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Предполагается, что в 2025–2027 годах темпы экономического роста станут умеренными и составят 2,5–2,8%. Однако уже в последующие годы, с 2028 по 2030, ожидается ускорение до 3,0–3,2%. Благодаря этому будут достигнуты темпы, соответствующие национальным целям развития.

Таким образом, доходы в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,2 триллиона рублей.
При этом расходы в 2025 году не превысят 41,5 триллиона рублей, в 2026 году — 44,0 триллиона рублей, а в 2027-м — 45,9 триллиона рублей.

Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это позволит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.

Напомним, накануне правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

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