Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время

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В ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора, сообщили эксперты.
Подорожание коснется прежде всего моделей массового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой.
Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.
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«Машины подорожают примерно на 8-10%, что особенно затронет популярные модели. Также можно ожидать роста цен на подержанные автомобили», — отметила она в интервью «Известиям».
Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.
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Елена Перлова