Скандал в Риме: на фреске в базилике обнаружили «портрет» премьер‑министра Мелони
В Италии разразился скандал из‑за неожиданного сходства между изображением ангела на церковной фреске и внешностью премьер‑министра страны Джорджии Мелони. Об этом пишет ANSA.
Инцидент произошёл в римской базилике Сан‑Лоренцо‑ин‑Лучина, где после реставрации на одной из фресок заметили черты лица главы правительства. Автор работ Бруно Валентинетти отверг обвинения в намеренном внесении изменений. Он пояснил, что лишь восстановил изображение согласно старым эскизам, не внося в него никаких новых деталей.
Представители Ватикана и римской епархии выразили удивление по поводу сложившейся ситуации. По их словам, ранее подобных случаев не происходило. Итальянская оппозиция потребовала провести проверку, подчеркнув, что объекты исторического искусства не должны использоваться как инструмент скрытой пропаганды.
На произошедшее отреагировала и сама Мелони. В соцсетях она с иронией написала, что «точно не похожа на ангела».
