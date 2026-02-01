Скандал в Риме: на фреске в базилике обнаружили «портрет» премьер‑министра Мелони

01 февраля 2026, 06:11

ANSA: на церковной фреске в Риме обнаружили лик премьер-министра Мелони

Джорджия Мелони (Фото: РИА Новости / Павел Бедняков)

В Италии разразился скандал из‑за неожиданного сходства между изображением ангела на церковной фреске и внешностью премьер‑министра страны Джорджии Мелони. Об этом пишет ANSA.