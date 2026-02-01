Беспорядки в Турине из-за закрытия социального центра: студенты избили десятки полицейских
В итальянском Турине произошли масштабные столкновения между радикально настроенными студентами и молодёжью с силами правопорядка. Причиной протестов стало закрытие местного социального центра.
Как сообщает агентство ANSA, ссылаясь на заявление главы региональной администрации Альберто Чирио, в ходе столкновений пострадали не менее 31 сотрудника полиции. По его словам, всем раненым полицейским понадобилась помощь медиков.
Протестующие намеренно выбрали ночное время для попытки проникновения в закрытый центр, который находился под охраной полицейского оцепления. В ходе акции демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и мебелью, а также применяли дымовые шашки.
Для подавления беспорядков полиция была вынуждена применить спецсредства, включая слезоточивый газ и водомёты. По информации агентства, в акции протеста участвовало около 15 тысяч человек.
