Беспорядки в Турине из-за закрытия социального центра: студенты избили десятки полицейских

01 февраля 2026, 05:17

ANSA: более 30 полицейских пострадали при столкновении со студентами в Турине

Фото: iStock/EvaL

В итальянском Турине произошли масштабные столкновения между радикально настроенными студентами и молодёжью с силами правопорядка. Причиной протестов стало закрытие местного социального центра.