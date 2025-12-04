Достижения.рф

Скандальная вечеринка на тайском пляже: россиян задержали за секс на пляже

Фото: Istock / Moncherie

В Таиланде российская пара попала в неприятную ситуацию после жаркой вечеринки на пляже.



Как сообщает SHOT, 34-летняя женщина и её 40-летний спутник вечером посетили местный клуб, а затем решили продолжить веселье на ночном пляже под пальмой.

Их интимные действия заметил местный житель, который снял происходящее на видео и сообщил полиции. Когда правоохранители прибыли на место, пара уже завершила «делишки».

Несмотря на то, что половой акт не был зафиксирован полицией, туристов всё равно доставили в участок. К счастью для них, ограничились лишь официальным выговором.

Софья Метелева

