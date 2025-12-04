В Крыму нашли тело мужчины, подозреваемого в зверском убийстве племянника

04 декабря 2025, 19:09

СК сообщил о смерти подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика в Крыму

Фото: Istock/FelixRenaud

В Симферополе нашли тело мужчины, которого считают причастным к гибели 12-летнего племянника. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.