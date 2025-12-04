В Крыму нашли тело мужчины, подозреваемого в зверском убийстве племянника
В Симферополе нашли тело мужчины, которого считают причастным к гибели 12-летнего племянника. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.
Тело нашли 4 декабря в поле недалеко от села Залесье Симферопольского района. Следственный комитет проводит комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства смерти мужчины. Специалисты назначили все необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую. Они определят точное время и причину смерти.
В ведомстве сообщили о состоянии других пострадавших — 37-летней матери мальчика и его шестилетнего брата. Состояние ребёнка стабилизировалось, с ним сейчас работают следователи. Мать находится в реанимации, врачи продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.
О трагедии стало известно накануне. По информации СК, женщина и младший ребёнок смогли спастись, потому что мать оказала активное сопротивление нападавшему.
