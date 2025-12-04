Достижения.рф

Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Калининграде

Водитель легковушки насмерть сбил женщину-пешехода в Калининграде. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.



ДТП произошло на трассе Чкаловск – Люблино – Взморье, вблизи поселка Западный. Водитель автомобиля сбил женщину, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход.

Пешеход скончалась на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. На месте инцидента работают следователи и сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что водитель увидел 11-летнего ребёнка, разогнался до 85 км/ч и переехал его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

