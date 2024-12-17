Скандально известная сеть суши в России сменила название юрлица

Фото: iStock/marketlan
Скандально известная сеть ресторанов суши в России — компания «Ёбидоёби» — сменила название юридического лица на ООО «Суши с приставкой суши». Об этом говорится на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.
Отмечается, что компания сменила название юридического лица после массовых жалоб. В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название сети суши противоречит принципам морали и гуманности. В «Ёбидоёби» не согласились с этим и пытались оспорить соответствующий вердикт.
В компании рассказали, что смена названия затронула только юрлицо и коснулась фирменного наименования ресторанов суши. Уточняется, что компания продолжит называться, как и прежде.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов раскрыл, какие вредоносные микроорганизмы обитают в роллах «Филадельфия». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Роллы с кровью»: в ресторанах «Моремания» выявили грубые нарушения санитарных норм
Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных
«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров
В компании рассказали, что смена названия затронула только юрлицо и коснулась фирменного наименования ресторанов суши. Уточняется, что компания продолжит называться, как и прежде.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов раскрыл, какие вредоносные микроорганизмы обитают в роллах «Филадельфия». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Роллы с кровью»: в ресторанах «Моремания» выявили грубые нарушения санитарных норм
Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных
«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров
Екатерина Коршунова