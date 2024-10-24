Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных

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Репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции Ирина Соломахина заявила, что суши и роллы опасны для беременных более высоким шансом заражения листериозом.
Она пояснила, что листериоз возникает из-за размножения бактерий листерий, которые могут попасть в организм, в том числе, через сырую рыбу.
Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
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«Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией листерией. У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Но беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — отметила в беседе с Газета.ру Соломахина.
Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.
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Мелисса Тимофеева