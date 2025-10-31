Скандально известный губернатор Самарской области Федорищев записал пацанский рэп
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев записал собственный рэп-трек, посвящённый региону. Как сообщает Telegram-канал Baza, он разослал композицию в личные сообщения другим депутатам.
В треке Федорищев воспевает возрождение города и его историю:
«Автомобильная столица — город без дорог.Чиновник уже известен медиапространству громкими скандалами: он публично и с оскорблениями уволил с должности главу Кинельского района Юрия Жидкова и вмешивался в конфликт между главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и певцом Егором Кридом.
Смотри, Антон, не дон, а мама — Волга.
Папы нету. Индустриальная, но лишь один аэродром.
Да сколько объяснять? Читай историю — там все ответы».