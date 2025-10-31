В Госдуме раскрыли причину появления синих собак в Чернобыли
Депутат Бурматов объяснил проявление синих собак в Чернобыльской зоне
Появление собак с синим окрасом шерсти в Чернобыльской зоне может быть частью рекламной компании. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По словам депутата, существует две версии появления необычного окраса у животных. Первая предполагает, что собак могли специально окрасить люди, возможно, организаторы нелегальных экскурсий в зону отчуждения. Вторая версия связана с тем, что животные могли сами испачкаться в красящем веществе.
При этом депутат подчеркнул, что радиационный фон в зоне не мог стать причиной изменения цвета шерсти животных.
«Радиация такую мутацию вызвать не может, да и радиации там такой уже нет», — отметил Бурматов.Ранее появились сообщения о том, что в Чернобыльской зоне заметили собаки с неестественным синим окрасом шерсти.