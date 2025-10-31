В Госдуме раскрыли причину появления синих собак в Чернобыли

31 октября 2025, 01:47

Депутат Бурматов объяснил проявление синих собак в Чернобыльской зоне

Фото: istockphoto / Konoplytska

Появление собак с синим окрасом шерсти в Чернобыльской зоне может быть частью рекламной компании. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.





По словам депутата, существует две версии появления необычного окраса у животных. Первая предполагает, что собак могли специально окрасить люди, возможно, организаторы нелегальных экскурсий в зону отчуждения. Вторая версия связана с тем, что животные могли сами испачкаться в красящем веществе.



При этом депутат подчеркнул, что радиационный фон в зоне не мог стать причиной изменения цвета шерсти животных.



«Радиация такую мутацию вызвать не может, да и радиации там такой уже нет», — отметил Бурматов.