Губернатор Самарской области извинился за скандальное увольнение Жидкова

15 октября 2025, 14:27

Вячеслав Федорищев (фото: Telegram @Fedorischev63_live)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принес извинения за резкое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. По его словам, причина отставки экс-чиновника не в одном инциденте с булыжником, а в целом ряде других халатностей и нарушений.