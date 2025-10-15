Достижения.рф

Губернатор Самарской области извинился за скандальное увольнение Жидкова

Вячеслав Федорищев (фото: Telegram @Fedorischev63_live)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принес извинения за резкое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. По его словам, причина отставки экс-чиновника не в одном инциденте с булыжником, а в целом ряде других халатностей и нарушений.



Как пишет Telegram-канал Mash, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принес извинения за резкое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. По его словам, причина отставки экс-чиновника не в одном инциденте с булыжником, а в целом ряде других халатностей и нарушений.

Глава региона отметил, что его терпение лопнуло «именно на этом камне». Он добавил, что устал прощать другие промахи чиновника.

Также Федорищев признал, что позволил себе грубость и мат, что недостойно руководителя области. Этот инцидент вызывает у него стыд.

Тем временем Юрий Жидков находится в больнице, где восстанавливает здоровье и нервы. По его словам, ему пишут тысячи людей с поддержкой и сочувствием.

Анастасия Чинкова

