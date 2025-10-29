В Госдуме объяснили, зачем магазины начали продавать новогодние товары в октябре
Депутат Козловский: покупать новогодние товары в октябре — очень удобно
Продавцы пытаются заранее создать новогоднее настроение и побудить россиян совершать покупки, поэтому в магазинах так рано начали продавать праздничные товары. Так считает депутат Госдумы Александр Козловский.
По его словам, такая тенденция связана с осенним снижением объемов продаж.
«Еще одна причина заключается в том, что многие продавцы заблаговременно начинают выставлять новогодние товары и даже елки, чтобы создать праздничное настроение, в том числе и для того, чтобы мотивировать посетителей совершать покупки», — пояснил Козловский в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что многие люди заранее начинают готовиться к Новому году и имеют возможность купить необходимые для этого товары в осенний период.
В свою очередь маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков рассказал «Москве 24», что сейчас можно купить новогодние атрибуты из прошлогодних коллекций, поскольку они стоят дешевле.
«Новая коллекция появится позднее, и на нее чаще всего скидки распространяться не будут. Также стоит заранее заказывать подарки из-за рубежа, так как доставка требует времени. Новогодние товары будут постепенно дорожать до 28–29 декабря», — отметил он.
Дешевле всего купить новогодние товары можно будет сразу после праздника.