В Госдуме объяснили, зачем магазины начали продавать новогодние товары в октябре

29 октября 2025, 19:23

Депутат Козловский: покупать новогодние товары в октябре — очень удобно

Фото: iStock/andreonegin

Продавцы пытаются заранее создать новогоднее настроение и побудить россиян совершать покупки, поэтому в магазинах так рано начали продавать праздничные товары. Так считает депутат Госдумы Александр Козловский.





По его словам, такая тенденция связана с осенним снижением объемов продаж.





«Еще одна причина заключается в том, что многие продавцы заблаговременно начинают выставлять новогодние товары и даже елки, чтобы создать праздничное настроение, в том числе и для того, чтобы мотивировать посетителей совершать покупки», — пояснил Козловский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Новая коллекция появится позднее, и на нее чаще всего скидки распространяться не будут. Также стоит заранее заказывать подарки из-за рубежа, так как доставка требует времени. Новогодние товары будут постепенно дорожать до 28–29 декабря», — отметил он.