«Скинемся»: В Госдуме призвали выкупить демонтируемый Вечный огонь в Латвии

Депутат Колесник предложил выкупить у Латвии Вечный огонь и перевезти его в РФ

Депутат Государственной думы Андрей Колесник предложил выкупить Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс и перевезти его в Россию.





Ранее стало известно, что власти Латвии планируют демонтировать монумент. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что таким образом хочет сохранить память о павших воинах.

«Есть вариант поговорить с латышами. Вплоть до того, чтобы выкупить Вечный огонь, который хотят демонтировать в Даугавпилсе. Дело не в деньгах. Уверен, что народ скинется. В любом варианте нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым мы все живём. Я согласен с вариантом выкупа», — заявил Колесник.