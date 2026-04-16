Посол Кубы в Индии заявил о стремлении Вашингтона захватить ресурсы других стран

16 апреля 2026, 13:11

Внешняя политика США направлена на установление мирового господства. Такое заявление сделал посол Республики Куба в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера в интервью руководителю новостной службы RT India Рунджун Шарме.





По его словам, Вашингтон хочет завладеть стратегически важными природными ресурсами других стран по примеру Венесуэлы. Именно это сейчас происходит и в Иране.





«Куба является препятствием для США на пути установления господства в нашем регионе. Они также сказали, что не могут допустить в Западном полушарии существование какой-либо социалистической страны. Таким образом, проблема в том, что США должны принять, что кубинский народ имеет право самостоятельно определять политическую и экономическую систему в собственной стране», — приводит RT слова Агилеры.

«Такие заявления Круза являются подготовкой общественного мнения внутри самих США. Хотя там сейчас сильное протестное настроение. На митингах присутствуют лозунги, относящиеся, в том числе, и к Кубе. В США общество поляризовано, но такая у них демократия — никто своих граждан спрашивать не будет. Если захотят бомбить, то будут бомбить другие государства», — пояснил Савин.