Посол Кубы в Индии заявил о стремлении Вашингтона захватить ресурсы других стран
Внешняя политика США направлена на установление мирового господства. Такое заявление сделал посол Республики Куба в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера в интервью руководителю новостной службы RT India Рунджун Шарме.
По его словам, Вашингтон хочет завладеть стратегически важными природными ресурсами других стран по примеру Венесуэлы. Именно это сейчас происходит и в Иране.
«Куба является препятствием для США на пути установления господства в нашем регионе. Они также сказали, что не могут допустить в Западном полушарии существование какой-либо социалистической страны. Таким образом, проблема в том, что США должны принять, что кубинский народ имеет право самостоятельно определять политическую и экономическую систему в собственной стране», — приводит RT слова Агилеры.
Ранее американский сенатор от штата Техас Тед Круз обвинил Кубу в поддержке России и заявил, что с самостоятельными действиями республики «нужно покончить».
В этой связи главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика», эксперт по странам Латинской Америки Леонид Савин отметил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что Куба продолжает оставаться в списке стран-спонсоров терроризма, составленного США. При Джо Байдене ее временно исключили благодаря кубинской дипломатии. А Трамп вернул ее обратно.
«Такие заявления Круза являются подготовкой общественного мнения внутри самих США. Хотя там сейчас сильное протестное настроение. На митингах присутствуют лозунги, относящиеся, в том числе, и к Кубе. В США общество поляризовано, но такая у них демократия — никто своих граждан спрашивать не будет. Если захотят бомбить, то будут бомбить другие государства», — пояснил Савин.
Слова Круза можно рассматривать лишь как новый виток антикубинской кампании внутри американского истеблишмента, заключил эксперт.