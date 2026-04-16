Посол Кубы в Индии Агилера заявил о благодарности кубинского народа к России

16 апреля 2026, 19:11

Кубинский народ благодарен России за всю помощь, которую она оказывает. Об этом сообщил посол Республики Куба в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера в интервью руководителю новостной службы RT India Рунджун Шарме.





Так он оценил предоставление Россией сырой нефти после трехмесячной блокады, организованной США.



Напомним, Минтранс РФ сообщил о доставке на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарной помощи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что этот вопрос заранее обсудили с американской стороной.





«Народ был очень рад видеть, что наш исторический партнёр, Россия, с которой у нас на протяжении более 65 лет складывалось стратегическое партнёрство, вновь дружески протянул руку, обеспечивая Кубу нефтью, которая необходима для нормального функционирования нашей страны», — приводит RT слова Агилеры.