Россиянам назвали недорогие направления для туризма в декабре

Фото: iStock/walencienne
Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее бюджетно отдохнуть в декабре на внутренних направлениях туризма можно будет в Пскове, а также в Казани, Москве и Великом Устюге.
Что касается других стран, то здесь в топе столица Белоруссии.
А Фонд развития гражданского общества определил топ-35 самых устойчивых субъектов РФ по социально-экономическому развитию. Так, ими стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. Как передают «Известия», лидирующие позиции также занимают Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия.
Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.
Читайте также:
В Турции заволновались о здоровье туристов из-за системы «все включено»
Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей «всё включено»
В РСТ призвали не паниковать из-за отмены «всё включено» в Турции
«Возглавляет топ Минск: поездка обойдётся в 9 тыс. рублей за билет в одну сторону и 7 тыс. рублей за номер в трёхзвёздочном отеле. Почти столько же стоит отдых в Тбилиси: 12 тыс. рублей за перелёт и около 3,3 тыс. рублей за жильё. На третьем месте оказался Ереван», — приводит RT результаты исследования.
А Фонд развития гражданского общества определил топ-35 самых устойчивых субъектов РФ по социально-экономическому развитию. Так, ими стали ЯНАО, НАО и Чукотка, а также Магаданская область. Как передают «Известия», лидирующие позиции также занимают Сахалинская область, Москва и ХМАО, Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия.
Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин выразил уверенность в том, что систему «всё включено» в Турции не отменят.
Читайте также:
В Турции заволновались о здоровье туристов из-за системы «все включено»
Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей «всё включено»
В РСТ призвали не паниковать из-за отмены «всё включено» в Турции
Мелисса Тимофеева