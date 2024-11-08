Стали известны направления новогоднего отдыха россиян

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.
Так, на внешнем направлении кроме Таиланда большим спросом в новогодние праздники пользуется Азербайджан (Баку), Бали (Денпасар) и ОАЭ (Дубай). При этом в топе популярных направлений попали внутри страны кроме Москвы Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.
А эксперты сервиса бронирования отелей от «2ГИС» «Отелло» также провели исследование о новогодних праздниках россиян. Так, 46% респондентов запланировали уехать в путешествие на Новый год на неделю, а 29% предпочли короткую поездку на несколько дней. Как передают «Известия», самыми популярными форматами проживания для граждан стали квартиры, апартаменты и четырёхзвездочные отели.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.
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«На предстоящие праздники россияне также выбирают поездки в Минеральные Воды, Самару, Красноярск, Тюмень и Уфу», — добавили в беседе с RT в компании.
А эксперты сервиса бронирования отелей от «2ГИС» «Отелло» также провели исследование о новогодних праздниках россиян. Так, 46% респондентов запланировали уехать в путешествие на Новый год на неделю, а 29% предпочли короткую поездку на несколько дней. Как передают «Известия», самыми популярными форматами проживания для граждан стали квартиры, апартаменты и четырёхзвездочные отели.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.
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Мелисса Тимофеева