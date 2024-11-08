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Стали известны направления новогоднего отдыха россиян

Турэксперт Шелехова: Россияне отметят новогодние праздники в Москве и Таиланде
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.
Так, на внешнем направлении кроме Таиланда большим спросом в новогодние праздники пользуется Азербайджан (Баку), Бали (Денпасар) и ОАЭ (Дубай). При этом в топе популярных направлений попали внутри страны кроме Москвы Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

«На предстоящие праздники россияне также выбирают поездки в Минеральные Воды, Самару, Красноярск, Тюмень и Уфу», — добавили в беседе с RT в компании.



А эксперты сервиса бронирования отелей от «2ГИС» «Отелло» также провели исследование о новогодних праздниках россиян. Так, 46% респондентов запланировали уехать в путешествие на Новый год на неделю, а 29% предпочли короткую поездку на несколько дней. Как передают «Известия», самыми популярными форматами проживания для граждан стали квартиры, апартаменты и четырёхзвездочные отели.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.

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В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов

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Озвучены самые популярные направления новогоднего отдыха для россиян
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#апартаменты
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#поездки
В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов
07 ноября 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Число заходов в Дубну судов с туристами в этом году побило все рекорды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа, где ведут статистику туризма.
«Если в прошлом году это был 121 теплоход, то в этом году их уже 159. Более 26 тыс. туристов приехали в Дубну с воды, и целом турпоток в городе увеличился», – отметила начальник управления торговли, услуг, туризма и рекламы администрации Дубны Алеся Андриеш.
Семья Шматовых прибыла в Дубну на одном из последних теплоходов, причаливших в наукограде в этом сезоне. Больше всего впечатлило арт-пространство, созданное кузнецом Олегом Диденко.
«Хотим порекомендовать ездить и прославлять этот город. Он тихий, уютный, много мест, которых нет в других городах. Сюда хочется возвращаться», – отметили Пётр, Ирина и Андрей Шматовы.
Сейчас сезон навигации завершился. Теплоходы дали прощальный гудок, чтобы в следующем году вернуться.
«Туристам нужна Дубна поэтическая, Дубна физиков и лириков, Дубна первого международного сотрудничества», – отметил историк и гид Александр Руденко.
Туристы охотно посещают музеи города. Как отметили в администрации, чтобы выдержать наплыв экскурсионных групп, в этом году пришлось нанимать дополнительных сотрудников.

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#подмосковье
#московская область
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Глава АТОР Ломидзе: Дешёвый Новый год за границей обойдётся в 200 тысяч рублей
01 ноября 2024, 20:06

Фото: istockphoto/inewsistock

Самые бюджетные новогодние туры на двоих в Турцию, Египет или Объединённые Арабские Эмираты подорожали в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Теперь провести за границей Новый год будет стоить в среднем коло 200 тысяч рублей.
Об этом сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Зато на ноябрьские праздники туры за рубеж подешевели в среднем на те же 15%, отметила она. Чуть дороже они будут в Египет и ОАЭ, так как там начался сезон. Отдых в Турции обойдётся на 20% дешевле, чем летом. На 10-15% дешевле по сравнению с летним периодом будут стоить поездки на Кубу, Маврикий, Шри-Ланку или Мальдивы.

Ранее глава АТОР сообщила, что в этом году россияне стали активнее бронировать туры на ноябрьские и новогодние праздники. На некоторых направлениях спрос на туристические поездки увеличился более чем вдвое, отметила Ломидзе. Повышенный спрос отмечается на Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.

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#россияне
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Озвучены самые популярные направления новогоднего отдыха для россиян
Турэксперт Барзыкин: Популярные направления – Краснодарский край и Москва
30 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/MikeLaptev

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.
«Тройка самых популярных направлений открывается с Краснодарского края. Этот регион серьёзно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

При этом он подчеркнул, что такие данные представлены именно на настоящий момент. В дальнейшем распределение востребованных на новогодние праздники туристических направлений может измениться.

А до этого петербуржцам раскрыли лучшие направления для осеннего путешествия. Так, издание «Петербургский дневник» совместно с сервисом «Яндекс Путешествия» составило список таких регионов, куда вошли Карелия, Калининград, Москва, Пятигорск, а также Владикавказ.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.

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#россияне
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Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство
30 октября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Темой урока «Разговор о важном», который прошёл в школах городского округа Кашира, стала «Гостеприимная Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Занятие было приурочено к празднованию Дня народного единства. На уроке обсудили национальные блюда регионов страны и туризм. Ребят познакомили с культурным и кулинарным многообразием России, подчеркнули важность гостеприимства как объединяющего качества всех народов. Им также рассказали о гастрономическом туризме как способе знакомства с культурой разных регионов», – говорится в сообщении.
Уроки «Разговор о важном» проходят в России с 2022 года. Программа распределена на весь учебный год и направлена на «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма» среди школьников».

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#московская область
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РСТ: Турция осенью стала самым популярным туристическим направлением для россиян
29 октября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/FTiare

Нынешней осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Об этом стало известно после исследования, проведённого специалистами Российского союза туриндустрии (РСТ).
Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятёрку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединённые Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).

Средний чек на одного человека в Турции составляет 216,5 тысячи рублей. В Египте туристу придётся потратить в среднем 214,6 тысячи рублей. В Таиланде средний чек равен 206 тысячам рублей. Самый дорогой отдых в ОАЭ — 235,4 тысячи рублей. В Абхазии же можно провести отпуск сравнительно недорого, всего за 87,3 тысячи рублей.

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#египет
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Россиянам раскрыли, какие страны Европы можно посетить без визы
Турэксперт Ансталь: Без визы можно посетить Сербию и Македонию
28 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Vladographer

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.
«Большинство стран Европы находится в составе Европейского Союза, и, соответственно, для стран ЕС необходима виза. Без визы россияне могут посетить Сербию, Грузию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, естественно. Также можно поехать в Македонию и Абхазию. Вот такой небольшой список государств, куда мы можем беспроблемно слетать», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы россияне начали всё чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута. Так, согласно данным Ассоциации туроператоров России, за девять месяцев текущего 2024 года в Японию приехало около 64 тысяч русских туристов. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

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В России увеличились цены на гостиницы
23 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/kadmy

Исследовании журнала «Т—Ж» показало, что за два года с лета 2022 года по лето 2024 года в России резко выросли цены на проживание в отелях и гостиницах.
Так, самый сильный рост цен наблюдается в отелях уровня 4 и 5 звёзд. Кроме этого, стоимость проживания выросла даже в хостелах.

Отмечается, что наибольший рост стоимости проживания в отелях зафиксирован в Уфе и Калининграде.

Как передаёт Газета.ру, исследование было проведено в 31 туристическом городе, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

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Россиянам раскрыли опасность отдыха в Дубае
Политолог Караханов предупредил о возможных обстрелах хуситов в ОАЭ
21 октября 2024, 20:44

Фото: iStock/JandaliPhoto

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил, что в настоящее время российские туристы рискуют, отдыхая в ОАЭ, так как есть вероятность попасть под обстрелы хуситов в стране.
«Резкое падение цен на туры в Дубай по сравнению с традиционно доступным Таиландом — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива. Из-за активной диверсионной деятельности западных стран на Ближнем Востоке и реальной угрозы ракетных ударов российским туристам настоятельно рекомендуется выбирать места отдыха в пределах РФ», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.

Ранее стало известно, что в последние месяцы россияне начали все чаще выбирать Японию в качестве туристического маршрута.

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Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период
OneTwoTrip: В осенне-зимний период можно посетить Мурманск
19 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/kurmyshov

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что для отдыха в осенне-зимний период будет интересно отправиться в путешествие в Мурманскую область.
Ведь именно там можно застать красивейшее природное явление – северное сияние.

«За ним рекомендуют отправляться подальше от крупных городов, например в Териберку, Видяево или Полярный. Отправиться в Мурманск этой зимой можно за 5 тыс. рублей, а номер в отеле найдёте в среднем за 3 тыс. рублей в сутки», — приводит RT комментарий экспертов.

Также неплохим вариантом для отдыха в холодный сезон является курорт Шерегеш в Кемеровской области, Сочи, Адыгея. А если хочется очутиться на пляже осенью или зимой, то специалисты рекомендуют отправляться в Таиланд или на Мальдивы.

А в сервисе Tutu раскрыли уголки нашей страны, где можно подробно познакомиться с этнокультурой. Как пишут «Известия», интереснейшими в этом плане являются Мурманская, Архангельская области, Республика Алтай, Иркутская область, а также Бурятия, Калмыкия и Хакасия.

Ранее совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.

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