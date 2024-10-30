Озвучены самые популярные направления новогоднего отдыха для россиян

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что в тройку лидеров-направлений путешествий на новогодние праздники у россиян входят Краснодарский край, Москва, а также Санкт-Петербург.
«Тройка самых популярных направлений открывается с Краснодарского края. Этот регион серьёзно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
При этом он подчеркнул, что такие данные представлены именно на настоящий момент. В дальнейшем распределение востребованных на новогодние праздники туристических направлений может измениться.
А до этого петербуржцам раскрыли лучшие направления для осеннего путешествия. Так, издание «Петербургский дневник» совместно с сервисом «Яндекс Путешествия» составило список таких регионов, куда вошли Карелия, Калининград, Москва, Пятигорск, а также Владикавказ.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что граждане России без визы могут посетить такие страны в Европе, как Сербия и Македония.
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Мелисса Тимофеева