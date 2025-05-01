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Скончалась 102-летняя заслуженная артистка РФ Ирина Кострова

Ирина Кострова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Ирина Кострова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая на 103-м году жизни. О трагедии в своем Teлеграм-канале сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин.
«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — отмечалось в сообщении.

Как уточнялось на сайте «Москонцерта», церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдет в 4 мая в 12:00 по московскому времени на сцене «Москонцерт-холла». Подчеркивалось, что все 102 года своей жизни актриса «была в строю» и до последних своих дней активно участвовала в деятельности «Москонцерта».

«Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — обратили внимание в организации.

Ирина Кострова появилась на свет в 1923 году. Она появлялась на сцене Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»), Театра на Таганке. В 2023 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Ирина Кострова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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Владислав и Камилия Ларионовы (фото: Instagram* @vladi_larionov)

Управляющий автосалоном Владислав Ларионов, вернувшийся из Африки, скончался в больнице Ульяновска. Его беременная жена оказалась в сложной ситуации.
Два года назад Камилия вышла замуж за директора автофирмы Владислава. Пара очень любила путешествовать и строила планы на будущее. Супруги приобрели квартиру, автомобиль и начали планировать ребёнка. Однако семейное счастье разбил несчастный случай.

В конце февраля Ларионовы отправились в Танзанию. Во время поездки в Занзибар 35-летнего Владислава укусил малярийный комар. О болезни мужчина узнал лишь после возвращения в Ульяновск.

«Первые симптомы появились, когда они вернулись в Россию. Сначала у него поднялась температура до 39 градусов, всё было как при гриппе. Мы вызвали скорую. Тогда врачи подумали, что у него действительно грипп, забирать не стали», – рассказал брат Камилии Альберт в беседе с KP.ru.
Спустя три-четыре дня состояние Владислава резко ухудшилось. Его госпитализировали, и в течение месяца врачи боролись за его жизнь.

Владислав Ларионов скончался 10 апреля. Это первый смертельный случай от малярии в Ульяновске. Спустя два дня мужчину похоронили. Семья не собиралась афишировать произошедшее, но история просочилась в СМИ.

Теперь же выяснилось, что вдова Владислава беременна. Близкие стараются утешать девушку и помогать ей пережить трагедию без вреда для ребёнка.

К тому же, после смерти мужа на Камилию свалилась ипотека и долги по кредитам. У девушки нет возможности погасить задолженности, поскольку этим всегда занимался Владислав.

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Психолог рассказала, как вернуться в работу после длинных майских выходных
Психолог Цай: можно составить календарь планов для легкого выхода из праздников
01 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/Maria Korneeva

Наступили длительные выходные, после которых вернуться в работу не так легко.
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно заранее подготовиться к выходу из праздников.

«Мы можем запланировать какие-то действия, чтобы это не было для нас неожиданным стрессом. То есть нам нужен определенный план, который мы, договариваясь с собой лично, планируем соблюдать. Можно составить свой календарь дел, чтобы видеть заранее то, что предстоит», — сказала эксперт.

По ее словам, на выходных нужно переключать мозг на другую деятельность, заниматься тем, что приносит радость.

«Поехать в парк, хорошенько прогуляться, подышать свежим воздухом, насытиться какими-то объектами культуры и искусства. Нужно не менять режим и пить витамины», — рассказала психолог.

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#витамины
#выходные
#майские праздники
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У Крымского моста наблюдается очередь из нескольких тысяч автомобилей
У Крымского моста наблюдается очередь из более трех тысяч автомобилей
01 мая 2025, 11:57

Фото: iStock/ chris-mueller

Больше трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщил Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства», — отмечалось в публикации.

В очереди придется простоять порядка четырех часов, подчеркнули в канале.
Со стороны Керчи в очереди ждут 450 автомобилей, они проезжают спустя примерно два часа.

Огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно наблюдаются в период майских праздников. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. Еще в Минтрансе обещали увеличить количество пунктов досмотра на время туристического сезона.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва.

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#пробки
#крымский мост
#автомобили
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Эксперт Подпалый рассказал, кто может получить дачный участок бесплатно
01 мая 2025, 11:38

Фото: istockphoto/VeraPetruk

Стоимость земли и загородных домов постоянно растёт. Однако существует несколько льготных категорий граждан, которые могут получить в собственность дачные участки совершенно бесплатно.
О том, кто из льготников имеет на это право, рассказал в разговоре с изданием Life генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Во-первых, это многодетные семьи. К мерам их поддержки относится также возможность получения бесплатного земельного участка. Для оформления этой льготы следует обратиться в орган местного самоуправления, в ведении которого находится формирование списка многодетных семей и который контролирует выделение для них земельных участков. Земля предоставляется в собственность.

Также право на получение земельного участка имеют молодые специалисты, трудящиеся в сельской местности. Наделы с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства» предоставляются молодым людям, приехавшим работать в сельскую местность, на правах аренды либо безвозмездного пользования на срок до пяти лет. Если молодой специалист уехал работать в другое место раньше этого срока, земля возвращается в муниципальный фонд. Если же он отработал в данной местности пять лет, то участок переходит в его собственность.

В-третьих, к льготной категории в этом случае относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Они также имеют право на бесплатное получение земельного участка. Предоставление участка может производиться как из федерального, так и из ведомственного земельного фонда.

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#право
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Россиянам дали советы по подготовке машины к поездке на дачу
01 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/Rauf Karimov

Перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Об этом сообщил эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев в беседе с RT.
Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов. Также важно проверить уровень масла и отсутствие следов его утечки под капотом.

Также Ананьев порекомендовал потратить несколько минут на проверку световых приборов.

«Поставьте автомобиль на расстояние от 8 до 10 м от стены. Отметьте скотчем верхний край светового пятна. Затем переместите машину ближе к стене, на 1—3 м. Если настройка выполнена правильно, верхняя граница светового пятна останется на прежнем уровне. Как скорректировать положение, подскажет инструкция к вашему автомобилю», – посоветовал эксперт.
Кроме того, стоит осмотреть щётки стеклоочистителей. Следует очистить механизм от остатков листвы и скопившейся грязи, смазать пружины, прижимающие щёчку к стеклу. Не будет лишним очистить и отполировать лобовое стекло.

Помимо этого, Ананьев призвал воздержаться от мытья автомобиля на природе. Если грязная вода с моющими средствами впитается в землю, то можно получить штраф до пяти тысяч рублей за урон окружающей природе. Аналогичные правила работают и при ремонте машины в неположенном месте.

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