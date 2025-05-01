Скончалась 102-летняя заслуженная артистка РФ Ирина Кострова

Ирина Кострова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая на 103-м году жизни. О трагедии в своем Teлеграм-канале сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин.
«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — отмечалось в сообщении.
Как уточнялось на сайте «Москонцерта», церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдет в 4 мая в 12:00 по московскому времени на сцене «Москонцерт-холла». Подчеркивалось, что все 102 года своей жизни актриса «была в строю» и до последних своих дней активно участвовала в деятельности «Москонцерта».
«Ирина Кострова навсегда останется в нашей памяти и памяти многих зрителей как мастер художественного слова и человек невероятной жизненной силы», — обратили внимание в организации.
Ирина Кострова появилась на свет в 1923 году. Она появлялась на сцене Железнодорожного театра Марии Кнебель, Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»), Театра на Таганке. В 2023 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Ирина Кострова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве».
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