Скончалась экс-теща Стивена Спилберга и 100-летняя актриса фильма «Кошмар на улице Вязов 3»

Присцилла Пойнтер (Фото: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 3»)
Американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.
О трагедии рассказала ее дочь Эми Ирвинг в соцсетях, подчеркнув, что артистка ушла из жизни во сне. Сын Пойнтер Дэвид обратил внимание, что его мама умерла по «естественным причинам». Известно, что последние годы Присцилла находилась в доме престарелых.
Еще Присцилла Пойнтер принимала участие в съемках фильмов «Кэрри», «Синий бархат», «Луковое поле», «Даллас», «Сумеречная зона» и иных. Артистка, дожившая до 100 лет, два раза выходила замуж. От первого брака с продюсером Жюлем Ирвингом у Присциллы Пойнтер остались трое детей, восемь внуков, а также правнуки. К слову, Пойнтер была бывшей тещей кинорежиссера Стивена Спилберга.
Ранее сообщалось, что польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни.
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Еще Присцилла Пойнтер принимала участие в съемках фильмов «Кэрри», «Синий бархат», «Луковое поле», «Даллас», «Сумеречная зона» и иных. Артистка, дожившая до 100 лет, два раза выходила замуж. От первого брака с продюсером Жюлем Ирвингом у Присциллы Пойнтер остались трое детей, восемь внуков, а также правнуки. К слову, Пойнтер была бывшей тещей кинорежиссера Стивена Спилберга.
Ранее сообщалось, что польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни.
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Ольга Енгалычева