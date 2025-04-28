Дедушка Джастина Бибера по материнской линии Брюс Дейл умер в возрасте 80 лет

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)
Дедушка певца Джастина Бибера по материнской линии Брюс Дейл скончался в возрасте 80 лет. Исполнитель написал об этом в своем блоге.
Причина смерти Брюса Дейла не разглашается.
Бибер отметил, что будет очень сильно скучать по родственнику. Он выразил надежду, что встретится с дедушкой «на небесах».
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*Запрещен в РФ
«Я всегда забирал все твои деньги, лол. Помню, ты подчёркивал, что бабушка давала тебе на расходы всего 20 долларов на НЕДЕЛЮ! А я уговаривал тебя потратить их на перекусы во время хоккейного матча по пятницам», — написал Джастин.
Бибер отметил, что будет очень сильно скучать по родственнику. Он выразил надежду, что встретится с дедушкой «на небесах».
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Екатерина Коршунова