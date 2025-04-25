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На 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн, передает Variety.
Смерть артистки наступила во вторник, 22 апреля. Парк-Линкольн с 2008 года боролась с раком груди и перенесла 17 операций.
Дебют актрисы в кино произошел в 1985 году. Она снялась в сериалах «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Шоссе в рай» и других.
Лар Парк-Линкольн также преподавала актерское мастерство и написала книгу.
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Дебют актрисы в кино произошел в 1985 году. Она снялась в сериалах «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Шоссе в рай» и других.
Лар Парк-Линкольн также преподавала актерское мастерство и написала книгу.
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Екатерина Коршунова