Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист

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Знаменитый мастер скульптуры и живописи, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели скончался в возрасте 92 лет. По словам близких, художник покинул этот мир примерно в два часа ночи. Об этом пишет РИА Новости.
Родился будущий академик 4 января 1934 года в городе Тбилиси (Грузия). Своё образование получил в престижной Тбилисской государственной академии художеств, окончив её в 1958 году живописцем-монументалистом. После завершения учёбы работал художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
Его творчество стало ярким символом эпохи, получив признание не только в России, но и далеко за пределами страны. Работы мастера украшают многие города мира — от Москвы до Нью-Йорка, демонстрируя масштабность таланта и творческого наследия великого творца.
Ушел человек эпохального масштаба, чьё имя навсегда останется связано с историей искусства нашей страны.
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Его творчество стало ярким символом эпохи, получив признание не только в России, но и далеко за пределами страны. Работы мастера украшают многие города мира — от Москвы до Нью-Йорка, демонстрируя масштабность таланта и творческого наследия великого творца.
Ушел человек эпохального масштаба, чьё имя навсегда останется связано с историей искусства нашей страны.
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Дарья Осипова