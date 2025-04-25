Умерла звезда бразильских сериалов «Тропиканка» и «Шипы и розы» Лусия Алвес

В исправлении демографической ситуации приоритет имеют рождаемость и поддержка всех семей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, выступая в Москве на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи – к веку семьи». Участники предложили пути решения проблемы увеличения рождаемости в стране.