Умерла звезда бразильских сериалов «Тропиканка» и «Шипы и розы» Лусия Алвес

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В возрасте 76 лет скончалась бразильская актриса Лусия Алвес. Об этом информирует CBN.
Артистка скончалась в четверг, 24 апреля. Согласно информации источника, десять дней Лусия провела в реанимации после того, как ее госпитализировали.
С 2022 года женщина боролась с раком поджелудочной железы.
Фильмография Лусии Алвес насчитывает минимум 57 проектов. Среди них — «Редкое сокровище», «Одна роза с любовью», «Шипы и розы», «Тропиканка» и другие.
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С 2022 года женщина боролась с раком поджелудочной железы.
Фильмография Лусии Алвес насчитывает минимум 57 проектов. Среди них — «Редкое сокровище», «Одна роза с любовью», «Шипы и розы», «Тропиканка» и другие.
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Екатерина Коршунова