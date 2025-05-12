Скончалась легенда советского балета Алла Осипенко

Алла Осипенко (Фото: РИА Новости/ Леся Полякова)
На 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. О кончине звезды сообщила пресс-служба Мариинского театра в Телеграм-канале.
«12 мая на 93-м году жизни ушла легенда мирового балета — Алла Евгеньевна Осипенко, чье имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству», — отмечалось в сообщении.
Невестка балерины уточнила, что она ушла из жизни шесть утра, проинформировало агентство РИА Новости. Со слов невестки Осипенко, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, будет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.
Алла Осипенко появилась на свет в 1932 году в Ленинграде и накануне Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Она являлась одной из последних учениц Агриппины Вагановой — легендарной балерины. После выпуска в 1950-м Алла начала танцевать в балетной труппе Мариинского театра, тогда — Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Спустя четыре года она стала прима-балериной и состояла в труппе двадцать лет.
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