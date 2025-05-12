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Скончалась легенда советского балета Алла Осипенко

Алла Осипенко (Фото: РИА Новости/ Леся Полякова)

Алла Осипенко (Фото: РИА Новости/ Леся Полякова)

На 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. О кончине звезды сообщила пресс-служба Мариинского театра в Телеграм-канале.
«12 мая на 93-м году жизни ушла легенда мирового балета — Алла Евгеньевна Осипенко, чье имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству», — отмечалось в сообщении.

Невестка балерины уточнила, что она ушла из жизни шесть утра, проинформировало агентство РИА Новости. Со слов невестки Осипенко, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, будет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Алла Осипенко появилась на свет в 1932 году в Ленинграде и накануне Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Она являлась одной из последних учениц Агриппины Вагановой — легендарной балерины. После выпуска в 1950-м Алла начала танцевать в балетной труппе Мариинского театра, тогда — Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Спустя четыре года она стала прима-балериной и состояла в труппе двадцать лет.

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#смерть
#балет
#театр
#санкт-петербург
«Если возьмём Киев, конечно, явлюсь. Я уважаю российские суды»: Симоньян получила повестку в суд в Киеве
Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве
12 мая 2025, 18:14

Маргарита Симоньян (rадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве. В своём Telegram-канале она опубликовала фотографию судебного извещения.
Из текста документа следует, что журналистка должна явиться по уголовному дело в Шевченковский районный суд Киева 19 июня 2025 года.

«Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмём Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», – с иронией подписала фотографию Симоньян.

Ранее в этот день Симоньян высказалась о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Киев спешно убрал со стола подозрительный белый свёрток, когда журналисты включили камеры. Журналистка убеждена, что это были наркотики. При этом в Елисейском дворце утверждают, что на столе главы государства лежал обычный носовой платок.

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День Якова Теплого 13 мая: как избежать проблем с финансами и сохранить благополучие в семье, народные приметы
12 мая 2025, 18:09

Фото: iStock/Arvydas Lakacauskas

В народном календаре 13 мая — это день Якова Теплого. Такое название он получил потому, что к середине мая обычно уже устанавливается тёплая погода, и люди начинают активно работать в поле. В этот день православные христиане почитают одного из самых близких учеников Иисуса Христа, апостола Иакова Зеведеева. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/stigalenas

Апостол Иаков, родной брат апостола Иоанна Богослова, являлся одним из ближайших сподвижников Иисуса Христа. Оба апостола носили имя Зеведеевы, так как происходили из семьи Зеведея, который был рыбаком, жившим на Геннисаретском озере.

После Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, святой Иаков отправился в миссионерское путешествие по Испании и другим странам, распространяя учение Иисуса Христа. Вернувшись в Иерусалим, он активно проповедовал, утверждая, что Иисус Христос является истинным Мессией и Спасителем мира. В своих проповедях апостол Иаков также критиковал фарисеев и книжников за их жестокосердие и неверие.

Иудеи, не в силах противостоять апостольскому слову, прибегли к крайним мерам. Они наняли философа-волхва Гермогена, известного своими оккультными знаниями, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его утверждения о Христе как обетованном Мессии. Гермоген направил к апостолу своего ученика Филита. Однако Филит, выслушав проповедь святого Иакова, уверовал в Иисуса Христа. Это произвело столь сильное впечатление на Гермогена, что он сжег свои магические книги, принял крещение и стал истинным последователем христианства.

Не удовлетворившись этим, иудеи убедили царя Ирода Агриппу, правившего Иудеей в период с 40 по 44 годы, схватить апостола Иакова и приговорить его к смерти. Святой Иаков, несмотря на смертный приговор, продолжал бесстрашно свидетельствовать о Христе. Его мужество произвело глубокое впечатление на одного из доносчиков, Иосию, который уверовал в истинность слов апостола о пришествии Мессии.

Когда апостола вели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своих грехах и молил о прощении. Апостол Иаков, проявив великодушие, обнял и поцеловал его, сказав: «Мир тебе и прощение». Иосия, вдохновленный примером апостола, публично исповедал свою веру во Христа и был обезглавлен вместе с ним в 44 году в Иерусалиме.


Приметы дня


Фото: iStock/va103

  • Если на Якова выдался погожий день, то лето будет долгим и жарким.
  • Дождь с утра — к богатому урожаю зерна.
  • Звездная ночь на 13 мая сулит лето с грозами.
  • Обилие майских жуков — к засухам летом.

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Что можно делать в Яков день


Фото: iStock/Santje09

13 мая принято ходить в храм и возносить святому молитву. Апостолу Иакову Зеведееву молятся в укреплении веры, помощи в избавлении от скорби и жизненных неурядиц и избавлении от недугов.

Женщинам в этот день рекомендуется заниматься уборкой. Считалось, что чем больше дел хозяйка дома сделает до полудня, тем больше благополучия будет у семьи.

Мужчины в этот день обычно работают на земле и готовятся к посевным работам. Кроме того, 13 мая принято покупать садовый инвентарь или чинить старый. Инструмент, купленный на Якова, долго прослужит.

Что нельзя делать в этот день


По народным поверьям, в день Якова Теплого не следует надевать одежду красного, розового или оранжевого цвета, иначе будет сложно устроить личную жизнь. А для тех, кто уже находится в отношениях, яркая одежда может привлечь раздор в семью.

Нельзя 13 мая давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы.

В день памяти Иакова не стоит ворошить прошлое, иначе можно навлечь на себя новые беды и проблемы.


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#храм
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Ушла из жизни вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова
12 мая 2025, 17:37

Нина Гребешкова (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Ушла из жизни вдова режиссёра Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Об том сообщает Союз кинематографистов России на своём сайте.
Звезды «Бриллиантовой руки» не стало 10 мая в возрасте 95 лет.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. С первого раза она поступила во ВГИК и уже на первом курсе дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссёра Константина Юдина «Смелые люди».

В творческой биографии артистки порядка 130 киноролей, однако зрители больше всего полюбили её роли к фильмах мужа, режиссёра Гайдая. Она сыграла в следующих картинах: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

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#смерть
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«Надо называть вещи своими именами»: депутат Милонов призвал отказаться от термина «гражданский брак»
Депутат Милонов призвал не использовать термин «гражданский брак»
12 мая 2025, 17:37

Фото: iStock/fizkes

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить использовать термин «гражданский брак», когда речь идёт о сожительстве мужчины и женщины. Парламентарий подчеркнул, что в России есть только два вида брака.
«Надо называть вещи своими именами и не использовать термин "гражданский брак". Брак, регистрируемый в ЗАГСе, – это и есть гражданский брак. Есть брак церковный, есть – гражданский, других браков у нас нет», – заявил депутат в беседе с «Татар-информ».
При этом сожителей Милонов призвал называть корректно, а именно, «любовниками».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец назвала сожительство «крайностью». Она отметила, что в такой ситуации люди могут запросто менять партнёров каждую неделю.

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#брак
#депутат
#люди
#семьи
#виталий милонов
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Депутат Милонов назвал сожительство без брака «аморальным»
12 мая 2025, 17:28

Фото: iStock/vadimguzhva

Российскому обществу необходимо прививать отношение к сожительству между мужчиной и женщиной как к аморальному образу жизни. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что около трети россиян, состоящих в отношениях, не собираются вступать в брак.

«Тут главное – не законодательное регулирование, а развитие определенных ценностей в обществе. Если в обществе будет сформулировано отношение к подобному стилю жизни как к жизни бесперспективной и аморальной, то люди начнут понимать, что тот образ жизни, который они для себя хотели выбрать, – это "играющий" образ жизни», – уточнил парламентарий в беседе с «Татар-информ».
Также Милонов призвал отказаться от использования термина «гражданский брак», когда речь идёт о сожительстве мужчины и женщины. Депутат подчеркнул, что в России существуют только два вида брака – церковный и гражданский, то есть, регистрируемый в ЗАГСе. А сожительство, по его словам, нельзя назвать браком, поскольку люди в данном случае являются «любовниками».

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#депутат
#люди
#семья
#виталий милонов
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