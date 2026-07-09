Скончалась последняя пациентка, пользовавшаяся «железным легким»

09 июля 2026, 20:00

В США умерла последняя пациентка на «железном легком», пользовавшаяся им 73 года

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Больная полиомиелитом американка Марта Лиллард, чья жизнь на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием «железное легкое», умерла в возрасте 78 лет. Об этом информирует Oklahoma's News 4.