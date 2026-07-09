Скончалась последняя пациентка, пользовавшаяся «железным легким»
Больная полиомиелитом американка Марта Лиллард, чья жизнь на протяжении 73 лет поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием «железное легкое», умерла в возрасте 78 лет. Об этом информирует Oklahoma's News 4.
По данным телеканала, Марта Лиллард заболела полиомиелитом в пятилетнем возрасте в 1953 году. Это произошло за два года до того, как в стране начали массово применять вакцину против этого заболевания.
Уточняется, что Лиллард была последней пациенткой в США, которая использовала этот аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Согласно информации источника, сначала Марта проводила в «железном лёгком» 23 часа в сутки, но в лучшие периоды она пользовалась им только во время сна. В последние восемь месяцев женщина использовала аппарат круглосуточно.
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