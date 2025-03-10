Скончалась вдова Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова

Татьяна Говорова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
В Москве умерла актриса Татьяна Говорова, супруга знаменитого коллеги по цеху Виктора Павлова. Причиной смерти 84-летней артистки стала острая сердечная недостаточность.
Женщине стало плохо накануне, 9 февраля, сообщает телеграм-канал SHOT. Она вызвала скорую помощь и было принято решение об экстренной госпитализации уже потерявшей к тому времени сознание артистки. Медицинская бригада проводила реанимационные мероприятия, но до больницы Татьяну Говорову не довезли. Актриса скончалась около 19:00 в машине скорой помощи.
Зрителям Татьяна Говорова известна в основном ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». А так же тем, что была замужем за легендарным Виктором Павловым, народным артистом РФ, с которым они поженились в 1966 году и прожили вместе 40 лет, до самой смерти актёра.
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Зрителям Татьяна Говорова известна в основном ролями в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». А так же тем, что была замужем за легендарным Виктором Павловым, народным артистом РФ, с которым они поженились в 1966 году и прожили вместе 40 лет, до самой смерти актёра.
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Александр Бойцов