Скончалась вдова Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова

26 марта 2018 года мир узнал о смерти Сергея Мавроди, основателя одной из самых известных финансовых пирамид в России — «МММ». Однако, как свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, его наследство так и не было открыто.