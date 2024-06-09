Скончался 53-летний гроссмейстер Бешуков

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Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался в возрасте 53 лет, как сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Согласно официальным данным, гроссмейстер умер после длительной болезни.
Бешуков получил звание гроссмейстера в 1994 году. В 2018 году он стал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE), а в 2019 году получил звание международного организатора FIDE.
7 июня глава FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что ФШР временно лишена членства в FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.
В 2022 году FIDE приняла решение запретить российским и белорусским шахматистам выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Они могут участвовать в соревнованиях под флагами ФШР, Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.
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Бешуков получил звание гроссмейстера в 1994 году. В 2018 году он стал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE), а в 2019 году получил звание международного организатора FIDE.
7 июня глава FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что ФШР временно лишена членства в FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.
В 2022 году FIDE приняла решение запретить российским и белорусским шахматистам выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Они могут участвовать в соревнованиях под флагами ФШР, Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.
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Артем Кузьмин