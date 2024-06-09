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Скончался 53-летний гроссмейстер Бешуков

ФШР: гроссмейстер Бешуков скончался на 54-м году жизни
09 июня 2024, 19:59
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался в возрасте 53 лет, как сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Согласно официальным данным, гроссмейстер умер после длительной болезни.

Бешуков получил звание гроссмейстера в 1994 году. В 2018 году он стал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE), а в 2019 году получил звание международного организатора FIDE.



7 июня глава FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что ФШР временно лишена членства в FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.

В 2022 году FIDE приняла решение запретить российским и белорусским шахматистам выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Они могут участвовать в соревнованиях под флагами ФШР, Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

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#болезни
#шахматы
Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram
Forbes: Telegram мог подвергнуться DDoS-атаке
09 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/Claudia Nass

Причиной сбоев в работе мессенджера Telegram могли стать стороннее вмешательство или ошибки при обновлении данных, сообщили эксперты, опрошенные Forbes.
8 июня Telegram столкнулся с масштабным сбоем.

Специалисты отметили, что на дата-центры мессенджера могла быть совершена DDoS-атака. Алексей Бойко, аналитик Telegram-канала abloud62, предположил, что 8 июня могли проводиться «учения по отключению Telegram». Также он упомянул, что возможной причиной могла быть попытка обновления программного обеспечения серверов.

Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов высказал сомнение в версии о пробной блокировке мессенджера. Он подчеркнул, что сбой был глобальным, затронув пользователей как в России, так и в Европе.

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#атака
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Путин увидится с бойцами СВО — участниками программы «Время героев»
09 июня 2024, 17:47

Фото: сайт Кремля

Встречу с участниками спецоперации, которые также являются участниками программы подготовки кадрового резерва «Время героев» проведет российский президент Владимир Путин. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.
Также глава государства планирует провести серию международных контактов, увидеться с исследователями — получателями мегагрантов и поучаствовать в заседании Совета по науке и образованию. Кроме того, президент примет участие в церемонии награждения Героев Труда, вручив значки и грамоты лауреатам Госпремии.

Ранее Путин выступил в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где поблагодарил представителей бизнеса за поддержку участников спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что многие российские бизнесмены помогают участникам СВО, их семьям, родным и близким. Коммерсанты отправляют подразделениям свою продукцию, покупают технику, вещи, а также помогают больницам.

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#новости
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Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области
09 июня 2024, 17:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, ныне министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, по обвинению в растрате. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, на котором была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2024 года», — проинформировала ивановская прокуратура.
Прокуратура Ивановской области ранее сообщала, что в отношении Батурина возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, Батурин является главой этого министерства.

Согласно уточнениям прокуратуры, в декабре 2019 года ивановский департамент строительства и архитектуры принял и оплатил работы по государственному контракту на разработку проектной документации для капитального ремонта здания кинотеатра «Современник» в Иваново. Однако подрядчик фактически не выполнил эти работы. Ущерб составил почти 12 миллионов рублей.

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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
09 июня 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Борис Приходько

Валерий Сайкин, заместитель председателя Совета Министров РСФСР и бывший председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. — апрель 1990 г.), а также известный спортсмен, скончался на 87-м году жизни, как сообщила Федерация спортивной борьбы России.
«На 87-м году жизни скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР, бывший мэр Москвы и двукратный чемпион СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — говорится в сообщении Федерации в социальной сети.
Сайкин возглавлял ПО «ЗиЛ» с 1982 по 1986 год. В январе 1986 года он был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году он занял пост заместителя председателя Совета Министров РСФСР.

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#ссср
#мэр
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Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах в новом учебном году
Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным работам
09 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto / Ridofranz

С нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Музаев подчеркнул, что превышение этого лимита будет считаться нарушением, за которое ответственность понесут руководители образовательных учреждений, муниципалитеты и, если потребуется, региональные министерства. Он отметил, что в следующем году все усилия будут направлены на контроль за соблюдением этого правила.

По словам Музаева, в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 40% учебного времени, что вызывает недовольство у школьников и их родителей.

Ранее председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет проверку контрольных работ, чтобы определить их необходимость.

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#правила
#игры
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Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ школьники не смогут пересдать его в 2024 году
Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в 2024 году
09 июня 2024, 11:26

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Участники Единого госэкзамена, которых удалили за использование шпаргалок, не смогут его пересдать в нынешнем году. Как сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, новый порядок пересдачи не является подарком для тех, кто нарушает правила.
«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона - то приходи только через год», – сказал Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Однако уточняется, что в рамках нового порядка пересдать ЕГЭ смогут те, кому стало плохо. Музаев считает, что пересдавать в основном станут те, чей результат меньше порогового балла. В частности, речь о тех, чей результат до 60 баллов.

«А результаты если выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», - добавил глава Рособрнадзора.

Глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил, что у выпускников должна быть возможность пересдачи одного из предметов до конца приемной кампании. Досрочно ЕГЭ сдали с 22 марта по 22 апреля. В Рособрнадзоре подчеркивали, что в этот период не была предусмотрена пересдача.

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#россия
#школа
#егэ
#экзамены
#образование
#новости
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Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы
09 июня 2024, 11:01

Фото: пресс-служба Московской области

В Подмосковье при поддержке правительства МО состоялся II Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ». Об этом сообщает пресс-служба Московской области.
На мероприятии, которое состоялось в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, собрались более 2 тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья более чем из 20 регионов РФ, Белоруссии и стран СНГ. В этом году участие в фестивале впервые приняли творческие коллективы Луганской Народной Республики.

Примечательно, что подобные встречи проводятся по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья на протяжении четырнадцати лет. На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах и отправиться в путешествие по страницам любимых сказок.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова специально для фестиваля отправила видеоприветствие, в котором отметила, что в нашей стране и далее будут создаваться такие условия, при которых любой человек сможет развиваться, реализовывать свои таланты и быть счастливым.

Руководитель международного сообщества матерей детей-инвалидов «Про нее» Инна Орлова подчеркнула, что фестивальное движение с первого дня поддерживает правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня много говорилось про инициативы нашей ассоциации, но на одних инициативах мы бы далеко не уехали. Мы задаем какой-то вектор, говорим, что нам хотелось бы, что нашим семьям с детьми-инвалидами было бы интересно, и всегда находим понимание, отклик. Это очень важно», — сообщила ​Орлова.
Мероприятие проводится по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов при поддержке Правительства Московской области, Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка и Россотрудничества.

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#дети с инвалидностью
#подростки
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В Канаде за изнасилование задержан экс-директор крупной автомобильной компании
В Канаде за изнасилование задержали крупного бизнесмена Френка Стронака
09 июня 2024, 10:12

Фото: istockphoto/lakshmiprasad S

В изнасиловании обвинили канадского бизнесмена и экс-генерального директора компании Magna International Френка Стронака. Об этом сообщают журналисты телеканала CBC News, ссылаясь на местных правоохранителей.
«Канадский бизнесмен Фрэнк Стронак был задержан и обвинен в рамках расследования о сексуальном насилии... Стронак — основатель и бывший генеральный директор компании Magna International, производящей автозапчасти, а также отец бывшего члена парламента Белинды Стронак», – сказано в сообщении.

По утверждению следователей, Стронак в период с 1980 по 2023 год совершил несколько изнасилований. Сейчас мужчине 91 год. Помимо бизнеса, он был активным политическим деятелем. В Австрии в 2012 году Стронак создал собственную партию Team Stronach.

До этого глава Белого дома Джо Байден по случаю начала отбора присяжных в рамках дела о нарушениях при оружейном обороте против его сына Хантера говорил, что гордится им, а также испытывает к нему «безграничную любовь».

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#изнасилование
#бизнесмен
#полиция
#новости
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Рядом с терракотовой армией императора Китая нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
Arkeonews: рядом с терракотовой армией нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
09 июня 2024, 09:33

Фото: iStock/artisteer

В мавзолее императора Шихуанди обнаружили 16-тонный саркофаг, полный сокровищ. Об этом информирует Arkeonews.
Уточняется, что он мог принадлежать легендарному сыну китайского императора — принцу Гао. Согласно информации источника, саркофаг обнаружили на глубине 16 метров.

Записи древнего китайского историка Сыма Цяня гласят, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир. В саркофаге предполагаемого Гао археологи нашли оружие, драгоценности, набор посуды и 6000 бронзовых монет.

При этом специалисты не исключают, что на самом деле нашли саркофаг не принца Гао, а некого высокопоставленного дворянина или полководца.

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