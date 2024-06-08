Умер гендиректор «Репортёров без границ» Кристоф Делуар

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В возрасте 53-х лет умер генеральный директор международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар. Об этом сообщается на сайте организации.
Делуар много лет боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти.
Организацию он возглавил в 2012 году. Он работал на французском телевидении и в журнале Le Point, а также руководил центром подготовки журналистов. В 2015 году Делуар выступил перед Совбезом ООН с просьбой принять резолюцию о защите журналистов.
Ранее, 21 апреля, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной НПО «Репортёры без границ»
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