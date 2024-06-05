На Украине военнообязанный умер в военкомате после эпилептического приступа

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Гражданин Украины скончался от эпилептического приступа после доставки в военкомат. Об этом сообщили в Житомирском областном военкомате.
Отмечается, что 28 мая во второй отдел Звягельского районного территориального центра доставили мужчину для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам свидетелей, гражданин несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и имел признаки лёгких травм.
Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ. Ему оказали медицинскую помощь, однако 2 июня он скончался.
Проводившие экспертизу следователи утверждают, что на мужчину не оказывалось никакое постороннее физическое воздействие.
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Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ. Ему оказали медицинскую помощь, однако 2 июня он скончался.
Проводившие экспертизу следователи утверждают, что на мужчину не оказывалось никакое постороннее физическое воздействие.
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Анастасия Чинкова