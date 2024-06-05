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На Украине военнообязанный умер в военкомате после эпилептического приступа

05 июня 2024, 14:57
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Гражданин Украины скончался от эпилептического приступа после доставки в военкомат. Об этом сообщили в Житомирском областном военкомате.
Отмечается, что 28 мая во второй отдел Звягельского районного территориального центра доставили мужчину для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам свидетелей, гражданин несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и имел признаки лёгких травм.

Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ. Ему оказали медицинскую помощь, однако 2 июня он скончался.



Проводившие экспертизу следователи утверждают, что на мужчину не оказывалось никакое постороннее физическое воздействие.

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InfoBRICS: российские ракеты уничтожат иностранных инструкторов на Украине
05 июня 2024, 15:42

Фото: istockphoto/bpawesome

В случае отправки западных инструкторов на Украину, они будут быстро уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для издания InfoBRICS он отмечает, что французский президент опасается нарваться на прямой ответ России. Именно поэтому он называет военнослужащих, которых хочет отправить на Украину, «военными советниками» и «инструкторами». Макрон также указывает, что размещены они будут в западной части страны, вдали от линии фронта, где «будут в безопасности».

«Никто, очевидно, не уведомил французского лидера, что российские гиперзвуковые ракеты могут этому противоречить», — пишет Боснич.

Военный эксперт отметил, что российские спецслужбы весьма эффективны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине. Учитывая скорость полёта сверхзвуковой ракеты, у «инструкторов» будет всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их ликвидируют, заключил аналитик.

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На Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться
05 июня 2024, 15:21

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Администрация украинских колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на фронт по новому закону. Об этом правозащитник и руководитель ОО «Защита заключенных Украины» Олег Цвилый рассказал в беседе со «Страной.ua».
Он подчеркнул, что администрация лично рассматривает заявление осуждённого на мобилизацию в украинские войска, которое после этого передаётся соответствующей комиссии. Если администрация откажется принимать заявление у заключённого, значит у него больше нет инструментов для мобилизации.

Также правозащитники стали регулярно отмечать случаи требования администрацией денег с заключённых, чтобы их заявление было принято.

Если же у заключённого нет средств, ему предлагают заплатить с первой зарплаты в качестве военного.

Кроме того, нередки случаи, когда для получения разрешения на мобилизацию администрация требовала доносить на сокамерников.

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#тюрьма
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На Украине разрешили мобилизовать убийц
Верховная рада разрешила мобилизацию осуждённых за одно убийство
05 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины подписала закон, согласно которому теперь разрешается мобилизовывать осуждённых за убийство одного человека без особой жестокости, а также за мелкую коррупцию. Об этом пишут «Украинские новости».
Отмечается, что соответствующий закон вступил в силу. Из документа следует, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не последует в отношении тех осуждённых, которые совершали преступления против нацбезопасности Украины и убийства сопряжённые с изнасилованием.

Ранее депутат Марьяна Безуглая заявляла, что у граждан Украины, имеющих более одного автомобиля, будут мобилизовать «лишние» машины для их отправки на фронт.

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#украина
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#мобилизация
#убийство
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Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
05 июня 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ покидают позиции западнее населенного пункта Очеретино в районе Сокола. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»
Отмечено, что у военнослужащих Украины нет мотивации вести бой с армией России. Мобилизованные в ВСУ идут на позиции только потому, что боятся своих командиров.

«Однако, попав на «ноль», до многих быстро приходит осознание, что поддержки не будет и тут их ждет неизбежная смерть», – сказано в публикации.
До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что боевики ВСУ благодаря американскому вооружению «выбрались из ямы».

Однако ряд экспертов заявлял о том, что украинские военные испытывают проблемы с западной техникой, поскольку не могут ее обслуживать. Кроме того, неудобства им создает жара.

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Вынесен приговор мобилизованному, взорвавшему гранату в казарме
Мобилизованного осудили на 23 года за взрыв гранаты в казарме под Белгородом
05 июня 2024, 14:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

Сержанта, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области, приговорили к 23 годам лишения свободы. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 человек были ранены. Решение принял Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Также его лишили звания младший сержант.

Лобовикина признали виновным в том, что в январе прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взорвал гранату в казарме. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 получили ранения.

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#наказание
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В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Telegraph: поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа орудий
05 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские солдаты заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем украинской армии из-за износа артиллерийских орудий. Об этом сообщает Telegraph.
По словам украинских военнослужащих, в настоящее время на линии фронта тяжелые условия. Несмотря на то, что новые поставки после выделения США очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до ВСУ, российские войска по-прежнему превосходят украинских боевиков в обеспеченности боеприпасами.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские вооружения помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Стало известно, когда закончится СВО
Алаудинов: 2024 год завершится победой России в СВО
05 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия завершит победой спецоперацию в текущем году. В этом уверен заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».
«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они (ВСУ – ред.) сейчас собрали, мы их тоже перемелем. Перемолоть их мы можем, у нас есть достаточно серьезный ресурс», — сказал Алаудинов.

По его словам, за последние два года российский ОПК начал работать на высокой мощности. Он отметил, что со временем у ВСУ закончится вооружение, и Украина вернется к исходной точке, с которой и началась специальная военная операция.

Ранее Алаудинов заявлял, что удары ВСУ западным оружием по регионам РФ не повлияют на исход СВО и победу РФ.

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#всу
#вс рф
#опк
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Раненый боец уничтожил модернизированный танк ВСУ под Авдеевкой
05 июня 2024, 14:09

Фото: iStock/dr_evil

Российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта.

За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» завладели уникальным прибором наблюдения, который был произведён в одной из стран НАТО и адаптирован для использования украинскими военными. Этот прибор может быть использован в качестве ночного видения на оружии, а также как тепловизор для дистанционного наблюдения.

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#танки
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#вс рф
#военные
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ВС РФ уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»
МО: Российские военные уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»
05 июня 2024, 13:37

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», — сообщили в МО РФ.
Помимо этого, были уничтожены боевики «Иностранного легиона», а также поражено место хранения безэкипажных катеров. Сообщается, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, пять автомобилей, танк и 155-мм гаубицу М777 американского производства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российская армия под Харьковом вынудила ВСУ задействовать резервы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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