Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Фото: РИА Новости/Борис Приходько
Валерий Сайкин, заместитель председателя Совета Министров РСФСР и бывший председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. — апрель 1990 г.), а также известный спортсмен, скончался на 87-м году жизни, как сообщила Федерация спортивной борьбы России.
«На 87-м году жизни скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР, бывший мэр Москвы и двукратный чемпион СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — говорится в сообщении Федерации в социальной сети.Сайкин возглавлял ПО «ЗиЛ» с 1982 по 1986 год. В январе 1986 года он был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году он занял пост заместителя председателя Совета Министров РСФСР.
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