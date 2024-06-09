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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

09 июня 2024, 14:08
Фото: РИА Новости/Борис Приходько

Фото: РИА Новости/Борис Приходько

Валерий Сайкин, заместитель председателя Совета Министров РСФСР и бывший председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. — апрель 1990 г.), а также известный спортсмен, скончался на 87-м году жизни, как сообщила Федерация спортивной борьбы России.


«На 87-м году жизни скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР, бывший мэр Москвы и двукратный чемпион СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — говорится в сообщении Федерации в социальной сети.
Сайкин возглавлял ПО «ЗиЛ» с 1982 по 1986 год. В январе 1986 года он был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году он занял пост заместителя председателя Совета Министров РСФСР.

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#пост
#ссср
#мэр
Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах в новом учебном году
Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным работам
09 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto / Ridofranz

С нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Музаев подчеркнул, что превышение этого лимита будет считаться нарушением, за которое ответственность понесут руководители образовательных учреждений, муниципалитеты и, если потребуется, региональные министерства. Он отметил, что в следующем году все усилия будут направлены на контроль за соблюдением этого правила.

По словам Музаева, в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 40% учебного времени, что вызывает недовольство у школьников и их родителей.

Ранее председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет проверку контрольных работ, чтобы определить их необходимость.

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Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ школьники не смогут пересдать его в 2024 году
Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в 2024 году
09 июня 2024, 11:26

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Участники Единого госэкзамена, которых удалили за использование шпаргалок, не смогут его пересдать в нынешнем году. Как сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, новый порядок пересдачи не является подарком для тех, кто нарушает правила.
«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона - то приходи только через год», – сказал Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Однако уточняется, что в рамках нового порядка пересдать ЕГЭ смогут те, кому стало плохо. Музаев считает, что пересдавать в основном станут те, чей результат меньше порогового балла. В частности, речь о тех, чей результат до 60 баллов.

«А результаты если выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», - добавил глава Рособрнадзора.

Глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил, что у выпускников должна быть возможность пересдачи одного из предметов до конца приемной кампании. Досрочно ЕГЭ сдали с 22 марта по 22 апреля. В Рособрнадзоре подчеркивали, что в этот период не была предусмотрена пересдача.

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#россия
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#образование
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Детский фестиваль «В будущее без границ» в Подмосковье стал территорией дружбы
09 июня 2024, 11:01

Фото: пресс-служба Московской области

В Подмосковье при поддержке правительства МО состоялся II Международный фестиваль творчества особенных детей «В будущее без границ». Об этом сообщает пресс-служба Московской области.
На мероприятии, которое состоялось в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, собрались более 2 тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья более чем из 20 регионов РФ, Белоруссии и стран СНГ. В этом году участие в фестивале впервые приняли творческие коллективы Луганской Народной Республики.

Примечательно, что подобные встречи проводятся по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья на протяжении четырнадцати лет. На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах и отправиться в путешествие по страницам любимых сказок.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова специально для фестиваля отправила видеоприветствие, в котором отметила, что в нашей стране и далее будут создаваться такие условия, при которых любой человек сможет развиваться, реализовывать свои таланты и быть счастливым.

Руководитель международного сообщества матерей детей-инвалидов «Про нее» Инна Орлова подчеркнула, что фестивальное движение с первого дня поддерживает правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня много говорилось про инициативы нашей ассоциации, но на одних инициативах мы бы далеко не уехали. Мы задаем какой-то вектор, говорим, что нам хотелось бы, что нашим семьям с детьми-инвалидами было бы интересно, и всегда находим понимание, отклик. Это очень важно», — сообщила ​Орлова.
Мероприятие проводится по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов при поддержке Правительства Московской области, Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка и Россотрудничества.

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#подмосковье
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#таланты
#рф
#дети с инвалидностью
#подростки
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В Канаде за изнасилование задержан экс-директор крупной автомобильной компании
В Канаде за изнасилование задержали крупного бизнесмена Френка Стронака
09 июня 2024, 10:12

Фото: istockphoto/lakshmiprasad S

В изнасиловании обвинили канадского бизнесмена и экс-генерального директора компании Magna International Френка Стронака. Об этом сообщают журналисты телеканала CBC News, ссылаясь на местных правоохранителей.
«Канадский бизнесмен Фрэнк Стронак был задержан и обвинен в рамках расследования о сексуальном насилии... Стронак — основатель и бывший генеральный директор компании Magna International, производящей автозапчасти, а также отец бывшего члена парламента Белинды Стронак», – сказано в сообщении.

По утверждению следователей, Стронак в период с 1980 по 2023 год совершил несколько изнасилований. Сейчас мужчине 91 год. Помимо бизнеса, он был активным политическим деятелем. В Австрии в 2012 году Стронак создал собственную партию Team Stronach.

До этого глава Белого дома Джо Байден по случаю начала отбора присяжных в рамках дела о нарушениях при оружейном обороте против его сына Хантера говорил, что гордится им, а также испытывает к нему «безграничную любовь».

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#мир
#канада
#изнасилование
#бизнесмен
#полиция
#новости
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Рядом с терракотовой армией императора Китая нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
Arkeonews: рядом с терракотовой армией нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
09 июня 2024, 09:33

Фото: iStock/artisteer

В мавзолее императора Шихуанди обнаружили 16-тонный саркофаг, полный сокровищ. Об этом информирует Arkeonews.
Уточняется, что он мог принадлежать легендарному сыну китайского императора — принцу Гао. Согласно информации источника, саркофаг обнаружили на глубине 16 метров.

Записи древнего китайского историка Сыма Цяня гласят, что Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир. В саркофаге предполагаемого Гао археологи нашли оружие, драгоценности, набор посуды и 6000 бронзовых монет.

При этом специалисты не исключают, что на самом деле нашли саркофаг не принца Гао, а некого высокопоставленного дворянина или полководца.

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#клад
#оружие
#специалисты
#мир
#китай
#деньги
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Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев
09 июня 2024, 07:39

Фото: iStock/MAXIM ZHURAVLEV

Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом Музаев сообщил на ПМЭФ, передает ТАСС.
По словам Музаева, работа по проверке образовательных учреждений будет продолжаться. Согласно информации Минобрнауки, в настоящее время в РФ функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов, из них 87 осуществляют свою работу на базе федеральных и региональных вузов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали обучающие семинары для трудовых мигрантов по социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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#подмосковье
#работа
#учебник
#минобрнауки
#рф
#мигранты
#вузы
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В работе Telegram произошёл глобальный сбой
08 июня 2024, 22:46

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В работе мессенджера Telegram в России наблюдаются сбои. В этом убедилась журналист «Радио 1».
С 21:30 мск не работают ни мобильная, ни десктопная версии Telegram. Многие пользователи столкнулись с тем, что сообщения не прогружаются ни в личных чатах, ни в каналах, ни в группах.

Данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) по состоянию на 22:00 мск гласят, что все возникшие проблему связаны с работоспособностью Telegram.

Также подчеркнём, что часть веб-детекторов сбоев не работают.

Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars.

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#telegram
#мессенджеры
#сбой
#пользователи
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Освобождённый из плена ХАМАС россиянин поблагодарил Нетаньяху за спасение
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Козлов встретился с Нетаньяху
08 июня 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Освобождённый из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС гражданин России Андрей Козлов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик опубликовал кадры встречи с россиянином на своей странице в соцсети X.
На представленном видео мужчина обнимает и благодарит за спасение израильского премьера. Также он недоумевает и спрашивает у окружающих, что происходит между странами.

Напомним, что Андрей Козлов, 25-летняя девушка и двое мужчин 21 и 40 лет в субботу, 8 июня, были освобождены бойцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из палестинского плена. Все они были похищены в первый день конфликта между странами, 7 октября 2023 года.

Козлов является уроженцем города Сестрорецка в Ленинградской области. В Израиле он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, откуда его и забрали боевики ХАМАС.

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#израиль
#палестина
#хамас
#биньямин нетаньяху
#плен
#россияне
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Умер гендиректор «Репортёров без границ» Кристоф Делуар
08 июня 2024, 20:32

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 53-х лет умер генеральный директор международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар. Об этом сообщается на сайте организации.
Делуар много лет боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти.

Организацию он возглавил в 2012 году. Он работал на французском телевидении и в журнале Le Point, а также руководил центром подготовки журналистов. В 2015 году Делуар выступил перед Совбезом ООН с просьбой принять резолюцию о защите журналистов.

Ранее, 21 апреля, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной НПО «Репортёры без границ»

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