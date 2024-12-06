Скончался академик РАН Евгений Велихов

Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
В возрасте 89 лет умер академик Евгений Павлович Велихов, один из ведущих ученых в области термоядерного синтеза. Информацию об этом РИА Новости сообщили представители научных кругов России, а также подтвердили в Российской академии наук.
Начало научного путиЕвгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика».
Свою научную карьеру ученый начал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где с 1961 года занимал различные руководящие должности, включая посты директора и президента.
Основные достиженияВелихов стал ведущим исследователем в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы и лазерных технологий. С 1973 года он руководил научными работами в СССР по термоядерному синтезу, а в 1977 году стал инициатором международного проекта ITER, направленного на разработку термоядерной энергии.
Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)
Ученый также принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его заслуги отмечены множеством наград, включая звания Героя Труда и Героя Социалистического Труда, а также ордена Ленина и Мужества. Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Международное признаниеПомимо многочисленных государственных наград, Велихов был удостоен премий «Глобальная энергия» (2006) и Сцилларда Американского физического общества. Его работа в международном проекте ITER позволила укрепить сотрудничество ученых из разных стран в области термоядерных исследований.
Евгений Павлович Велихов оставил значительный след в науке и энергетике. Его вклад в развитие физики плазмы и термоядерного синтеза стал основой для многих современных технологий.
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