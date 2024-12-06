Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Скончался академик РАН Евгений Велихов

Скончался академик РАН Евгений Велихов

Ушел из жизни ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов
Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

В возрасте 89 лет умер академик Евгений Павлович Велихов, один из ведущих ученых в области термоядерного синтеза. Информацию об этом РИА Новости сообщили представители научных кругов России, а также подтвердили в Российской академии наук.


Начало научного пути

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика».

Свою научную карьеру ученый начал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где с 1961 года занимал различные руководящие должности, включая посты директора и президента.



Основные достижения

Велихов стал ведущим исследователем в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы и лазерных технологий. С 1973 года он руководил научными работами в СССР по термоядерному синтезу, а в 1977 году стал инициатором международного проекта ITER, направленного на разработку термоядерной энергии.

Евгений Велихов (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Ученый также принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его заслуги отмечены множеством наград, включая звания Героя Труда и Героя Социалистического Труда, а также ордена Ленина и Мужества. Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Международное признание

Помимо многочисленных государственных наград, Велихов был удостоен премий «Глобальная энергия» (2006) и Сцилларда Американского физического общества. Его работа в международном проекте ITER позволила укрепить сотрудничество ученых из разных стран в области термоядерных исследований.

Евгений Павлович Велихов оставил значительный след в науке и энергетике. Его вклад в развитие физики плазмы и термоядерного синтеза стал основой для многих современных технологий.

Читайте также:

Известный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни

Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой

Стало известно, какие пенсии будут получать российские пенсионеры в 2025 году
#учёный
#энергия
#мгу
#физика
#ссср
#аэс
#развитие
#смерть
Каширские волонтёры почтили память героев Великой Отечественной войны
05 декабря 2024, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Волонтёры отряда «Росток» школы №4 городского округа Кашира провели уборку памятника участникам Великой Отечественной войны в Ожерельевском Плодолесопитомнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В День неизвестного солдата, волонтёры возложили цветы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. Памятную дату ежегодно отмечают в России 3 декабря. Это день памяти тех, кто отдал жизнь в сражениях за свободу и независимость страны», – отметили в администрации.
Именно 3 декабря, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на въезде в Зеленоград и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Читайте также:

Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова

Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково

В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики
#кашира
#история
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
#памятник
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»
05 декабря 2024, 21:55

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин открыл на форуме #МЫВМЕСТЕ Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Её организовало Движение Первых при поддержке «Росмолодёжь. Добро», сообщили в пресс-службе движения.
С новогодней ёлки, установленной в «Манеже», глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Первой участницей акции стала 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажёре. 12-летняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева. А 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург», – рассказали в пресс-службе Движения Первых.
Участие Путина во Всероссийской акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года, объединяя тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тыс. новогодних желаний детей из 89 регионов России.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Читайте также:

Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Путин вручил награду «Волонтер года»

Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
#форум
#мывместе
#владимир путин
#президент
#россия
#новый год
#праздник
#дети
#ёлка желаний
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору курицы к новогоднему столу
05 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock / wyoosumran

За прошедший месяц специалисты ветлабораторий выполнили 14,7 тыс. исследований 9 тыс. проб мяса птицы и кролика на рынках Подмосковья. Проведены физико-химические и дозиметрические исследования, а также проба варки, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В предновогодний период повышается спрос на курицу целой тушкой. В министерстве дали советы, как выбрать качественный продукт.
«Кожа должна быть чистой, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком. Если птица продаётся без упаковки, понюхайте её. Неприятный запах – повод отказаться от покупки. Особое внимание стоит уделить полуфабрикатам под маринадами. Недобросовестные продавцы могут маскировать недоброкачественный товар, используя специи», – сказали в ведомстве.
Стоит также обратить внимание на срок годности продукта.
«Запросите у продавца документы, особенно если товар продаётся на развес. Не покупайте мясную продукцию в местах несанкционированной торговли. В этом случае есть риск, что праздники обернутся отравлением или даже более тяжёлыми последствиями», – отметили в пресс-службе.
В региональном Минсельхозпроде добавили, что мясо птицы и кролика относится к диетическому белому мясу, которое отличает высокое содержание белка, витаминов и минералов. На подмосковных рынках и ярмарках представлен широкий выбор этого вида продукции. Она проходит строгий контроль в лабораториях.

Читайте также:

В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать

Фермерам из Московской области рассказали о порядке регистрации племенных животных

17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев
#минсельхозпрод мо
#новый год
#мясо
#птица
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#продукты
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветераны Подмосковья получили 40 тыс. рублей к годовщине Битвы под Москвой
05 декабря 2024, 20:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные ветераны получили единовременную выплату в 40 тыс. рублей в честь годовщины начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Памятное событие отмечается 5 декабря. В Подмосковье – 25 фронтовиков, участвовавших в этих боевых действиях.
«Всего в нашем регионе – почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю её историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать всё, чтобы они чувствовали поддержку и заботу государства. В следующем году страна отпразднует 80-летие Победы», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что выплата поступила на счёт ветеранов автоматически, подавать заявления не требовалось.

Читайте также:

Социальные услуги в Подмосковье ежегодно получают около полумиллиона инвалидов

​В Московской области уровень безработицы достиг рекордного минимума

В Московской области ввели новую выплату «гостевым» приёмным семьям
#минсоцразвития мо
#болатаева людмила
#министр
#подмосковье
#московская область
#ветераны
#великая отечественная война
#битва за москву
#выплаты
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковное Движение Первых вступили уже свыше 344 тыс. участников
05 декабря 2024, 19:24

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 600 участников региональной конференции Движения Первых Московской области собрались в ДК «Балашиха». Они обсудили результаты работы и планы на будущий год.
«РДДМ Московской области насчитывает более 344 тыс. участников, в регионе функционирует 1,1 тыс. первичных отделений, в том числе на базе всех молодёжных центров. Ребятам доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться – от волонтёрства, экологии и медиа, до науки и творчества. Организация даёт множество возможностей для самореализации, знакомств, прокачки новых навыков. Всё это обязательно пригодится в будущем», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Главным событием встречи стали выборы председателя Совета Первых Подмосковья и представителя области в федеральном совете.

Совет в Движении Первых – это высший орган детского самоуправления. Выбор проводился путём открытого голосования делегатов от подмосковных городских округов. Из 47 претендентов членами совета стали 20. Председателем стала Диана Полежаева из Волоколамска. А Мария Юрова из Сергиево-Посадского городского округа в 2025 году будет представлять Московскую область в федеральном Совете Первых среди делегатов из 89 регионов.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Мы вместе с Министерством информации и молодёжной политики Московской области в следующем году обязательно запланируем для вас смены Первых не только в пришкольных лагерях. У вас ещё будут слёты, форумы Первых и Орлят России. В добрый путь» Созидайте и будьте счастливыми», – обратилась к участникам замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова представила подробный доклад о главных показателях Первых в регионе за уходящий год. Также вместе с участниками она обсудила основные задачи на 2025-й.
«Наша команда проделала колоссальную работу. В Подмосковье действует 1,1 тыс. первичных отделений. В 54 муниципалитетах работают отделения движения, мы чувствуем поддержку региона, а цифра представителей Подмосковья приближается к полумиллиону. Но для нас главное не количество, а содержание и качество, над которыми мы будем работать вместе», – поделилась Бочарова.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Для гостей подготовили концертную программу и провели акцию «Благодарю». Каждый своими руками сделал бумажного журавля – символ благодарности учителям и наставникам.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. Участниками движения являются более 8,5 млн человек, активистов из Московской области – свыше 400 тысяч. В 89 регионах России работают порядка 48 тыс. первичных отделений.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Читайте также:

В Подмосковье за год нашли останки 388 павших в ходе Великой Отечественной войны

В подмосковном форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли участие 1,5 тыс. человек

«Вместе победим»: министр Швелидзе обратилась к участникам форума «МЫ — РОССИЯ»
#екатерина швелидзе
#министерство
#молодёжь
#движение
#подмосковье
#московская область
#министерство информации и молодёжной политики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперты пришли к неожиданным выводам о стоимости аренды квартир
В России на 3% подешевела аренда квартир, упав до 38 тысяч в месяц
05 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/Rawpixel

В России по итогам ноября подешевела медианная стоимость аренды квартир всех типов по количеству комнат, упав до 38 тысяч рублей в месяц. Такую статистику предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда. Цены, в сравнении с прошлым месяцем, снизились, как отмечается, на 3% или на 1 тысячу рублей.
Как отмечает «Газета.Ru», которая направляла запрос в сервис, этому способствовал рост предложения съемного жилья на 15%, вызванный высокой ключевой ставкой и, соответственно, падением интереса к ипотеке. Самые дешевые варианты аренды оказались в Воронеже, Уфе и Красноярске — около 26 тысяч рублей, самые дорогие в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — по 49 тысяч рублей.

Вместе со спадом спроса на ипотеку, начал падать и спрос на покупку квартир без готового ремонта. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов сообщил «Известиям», какой вариант действительно выгоднее — с ремонтом или без.
«Квартиру в новостройке выгоднее брать с готовым ремонтом, а вторичку выгоднее приобретать без ремонта. Разница в цене квадратного метра в новостройке с готовой отделкой и без нее — 130 тыс. рублей. А самостоятельный ремонт с нуля может достигать 70 тыс. рублей и более», — пояснил он.
Читайте также:

Эксперт оценил запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье

Цены на квартиры упадут на 15%

Стало известно о новом виде ипотеки для россиян
#строительство
#эксперт
#квартиры
#ремонт
#запрет
#сервис
#компании
#рост
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вселяется демон»: Религиовед рассказал, мог ли Чуйков изгнать из себя дух покойного брата
05 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/vi73777

Актер и телеведущий Иван Чуйков провел обряд по изгнанию из себя духа умершего старшего брата с помощью эзотерика. Об этом актер рассказал Агате Муцениеце на ее шоу, однако подробности обряда раскрывать не стал.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в беседе с «Радио 1» сообщил, что научного обоснования теме о переселении души нет, но в каждой религии есть какие-то мистические представления.

«Переселение душ или реинкарнация связаны с мистическим пластом. Учения о том, что душа переселяется из одного тела в другое, характерны для восточных культов, в частности, для буддизма, иудаизма. Некоторые индийские культы говорят о том, что переселяться душа может не только из человека в человека, но и, например, в комара, а потом круг завершается», — объяснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что многие представители религий скептически к такому относятся и считают убеждения спорными.

«В христианстве тоже есть верование, что вселяется демон, которого изгоняют, или вселяется душа какого-то покойного. Существует очень много фантазий на эту тему, в любой религии есть такие мотивы. В древности считали, что в человека может вселиться злой дух, который нужно изгонять разными формулами, заклинаниями, святой водой. В католицизме есть обряд экзорцизма, где психологически подготовленный священник изгоняет духа», — сказал религиовед.

По его словам, в католицизме считается, что злой дух в людях вызывает припадки, эпилепсию и прочие болезни, но насчет реальности этих убеждений очень много споров.

«Не хотелось бы признавать, но очень часто это связано с какими-то психическими отклонениями. Сейчас цивилизация развивается, и подходы становятся более рациональными, но также остаются», — заключил Табак.

Читайте также:

«Продажная Лобода»: пранкер Сорян уличил украинскую певицу в проституции и раскрыл цель ее выступлений перед ВСУ

«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

«Я гребаный дьявол»: против Пи Дидди впервые дали неанонимные показания, кому рэпер угрожал убийством
#переселение
#учения
#священник
#болезни
#всу
#тела
#смертность
#смерть
#религия
#сердце
#актёр
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажиры МЦД-4 в Реутове показали знание правил поведения на железной дороге
05 декабря 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

У станции МЦД-4 «Реутов» прошёл рейд «Сохрани себе жизнь». Его провели сотрудники администрации городского округа, представители административно-пассажирской инспекции» и железнодорожные специалисты, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Жителям Реутова, направлявшимся на станцию, рассказали о правилах безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Им напомнили, что категорически запрещено выходить за ограничительную линию платформы. К вагонам можно подходить только после полной остановки поезда. Помимо этого, не стоит гулять вдоль путей и по рельсам, особенно в капюшоне и наушниках. Их нужно снимать, входя на платформу или переходя пути», – говорится в сообщении.
Пассажирам раздали листовки с правилами поведения на железной дороге.

Во время рейда нарушителей не выявили. Все пассажиры были знакомы с правилами поведения на железной дороге.

Читайте также:

Свыше 250 щитов напомнят правила безопасности на железной дороге в Подмосковье

Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 9 по 13 декабря

На ж/д станции Дмитров провели рейд по безопасности
#реутов
#безопасность
#правила
#железная дорога
#пассажиры
#станция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитрове отремонтируют здание семейного центра 1973 года постройки
05 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спального корпуса семейного центра «Дмитровский» планируют провести в подмосковном городе Дмитров, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание спального корпуса семейного центра общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, построенное 51 год назад. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Здание расположено по адресу: Дмитров, улица Подлипичье, дом №4.

Начальная цена лота составляет 102 миллиона 734 тысячи рублей, заявки принимаются до 17 декабря.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья отремонтировали автобусные остановки

В Подмосковье за два года проведут капремонт 47 учреждений соцзащиты

Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
#дмитров
#социальные объекты
#торги
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате