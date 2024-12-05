Известный диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни

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На 63-м году жизни умер известный российский диетолог Алексей Ковальков, сообщает NEWS.ru. Последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Ковальков был широко известен как врач, разработавший уникальную методику похудения, и стал одним из самых популярных экспертов в области диетологии в России.
Карьера и достижения Алексея КовальковаРодившийся в Москве в 1962 году, Ковальков окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова и позднее прошел переподготовку в диетологии. Его методика похудения принесла ему славу: за семь месяцев он похудел на 80 килограммов, что привлекло внимание широкой аудитории.
По версии Forbes, он входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы, а Lancet включил его в пятерку лучших в России.
Медийная деятельность и популярные шоуКовальков был не только врачом, но и активным медийным деятелем.
Он вел программы на телевидении, такие как «Семейный размер», и выступал консультантом для популярных шоу и документальных фильмов, включая «Среда обитания» и «Контрольная закупка». Его ролики на YouTube и участие в радиопередачах также сделали его заметной фигурой в медийном пространстве.
Личная жизнь и откровенияВ январе этого года Алексей Ковальков стал гостем студии NEWS.ru, где поделился личными воспоминаниями и размышлениями.
Он говорил о своей работе, семье и сожалениях молодости. Несмотря на трудности, он считал, что смог реализовать свои мечты.
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