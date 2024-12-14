Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских

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Актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».
Причина его смерти не уточняется. Согласно информации портала, Ледовских скончался в четверг, 12 декабря.
Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО.
На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. В его фильмографии есть такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».
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Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО.
На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. В его фильмографии есть такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».
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