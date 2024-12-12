Ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова

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Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась на 95-м году жизни. Об этом проинформировал Telegram-канал «РЕН ТВ».
Сообщается, что артистке несколько раз вызывали скорую помощь в последние дни, врачи пытались оказать ей помощь. В начале недели, 29 ноября, Раиса Максимова была выписана из больницы, где лечилась от пневмонии и сердечных проблем.
Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.
Ранее стало известно, что известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет.
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Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.
Ранее стало известно, что известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет.
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Дарья Осипова