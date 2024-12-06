После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова в Москве открыли наследственное дело. Об этом заявил юрист Денис Корягин, передает РИА Новости.
По словам юриста, это означает, что родные и близкие покойного приняли наследство. Уточняется, что наследственному делу также присвоен номер.
Корягин пояснил, что родные и близкие, претендующие на наследство, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступление в наследство. В случае, если этого не произошло в срок, то наследники должны обратиться с соответствующим заявлением в судебную инстанцию.
Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.
Читайте также:
Андрей Ургант прокомментировал смерть Романа Мадянова
Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова
У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого
Корягин пояснил, что родные и близкие, претендующие на наследство, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступление в наследство. В случае, если этого не произошло в срок, то наследники должны обратиться с соответствующим заявлением в судебную инстанцию.
Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.
Читайте также:
Андрей Ургант прокомментировал смерть Романа Мадянова
Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова
У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого
Екатерина Коршунова